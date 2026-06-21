Mañana Abre Registro Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres: Módulos y Cómo Asegurar Apoyo

Todo está listo para que mañana inicie un nuevo registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años de edad, por eso acá te decimos cómo ubicar los Módulos del Bienestar que van a estar disponibles y lo que necesitas para asegurar el apoyo de 6,400 o 3,100 pesos en junio 2026.

Desde que la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, anunció la apertura del nuevo registro a la Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64 y para adultos mayores de 65 y más, en una nota ya te dejamos las fechas y requisitos para hacer el trámite de forma presencial en tu módulo más cercano.

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¿Cómo asegurar el apoyo Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en junio 2026?

Para realizar la inscripción, los adultos mayores deben acudir a los módulos Bienestar del 22 al 28 de junio. Aún no se sabe si habrá un calendario de registro por orden alfabético, pero deberá ser anunciado por Leticia Ramírez en las próximas horas. Unas posibles fechas y letras pueden ser estas:

Letras A, B, C : Lunes 22 de junio.

Letras D, E, F, G, H : Martes 23 de junio.

Letras I, J, K, L, M : Miércoles 24 de junio.

Letras N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 25 de junio.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z : Viernes 26 de junio.

Todas las letras : Sábado 27 de junio.

Todas las letras: Domingo 28 de junio.

Al módulo las personas solicitantes deben llevar consigo los siguientes documentos en original y copia, así podrán asegurar su entradas a alguno de los programas sociales:

Identificación oficial vigente . (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio . No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

¿Cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano?

Para ubicar la sede de registro del Bienestar más cercano a tu domicilio, debes entrar a la página oficial de la Secretaría en el siguiente enlace www.gob.mx/bienestar y dar clic en la imagen que dice "Ubica tu Módulo". Ahí deberán elegir su estado y municipio.

Con los documentos mostrados, los solicitantes van a poder hacer su registro a la Pensión Bienestar de adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en junio 2026. El horario de atención en los módulos es de 09:00 a 16:00 horas, durante todos los días en que esté abierta la inscripción.

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