Mañana Abre Registro Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres: Módulos y Cómo Asegurar Apoyo

Checa cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano, así sabrás dónde hacer tu registro a la pensión adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años del 22 al 28 de junio 2026

Abre registro la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años módulos y cómo asegurar apoyo en junio 2026El registro de la Pensión Bienestar adultos mayores es en los últimos días de junio 2026. Foto: Secretaría de Bienestar
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