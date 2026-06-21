Nuevo Registro Bienestar 30 a 64 Años en Módulos: Estos Apellidos se Inscriben de 22-27 de Junio

Arranca una nueva semana y eso significa que reinicia el registro al apoyo de la Pensión Bienestar para mujeres y hombres de 30 a 64 años y debido a la alta demanda que tiene, acá te decimos qué apellidos se inscriben del 22 al 27 de junio 2026 en los Módulos del Bienestar que están instalados en hasta 24 ciudades de México.

Recuerda que esta nueva etapa de inscripciones no solo aplica para personas de 30 a 64 años, también para adultos mayores de 65 y más y hombres o mujeres de 0 a 64 años, por eso en una nota ya te mostramos los requisitos, cómo hacer el registro y los documentos que solicitan para hacer el trámite en módulos.

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¿En qué consiste el registro al apoyo hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

En lo que respecta específicamente en los hombres y mujeres de 30 a 64 años, solo pueden inscribirse quienes ya forman parte de la Pensión Bienestar para personas con discapacidad. El apoyo que pueden solicitar es el registro para la credencial del Servicio Universal de Salud durante todo junio 2026, esto de acuerdo con lo anunciado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud.

Para que haya una inscripción ordenada al apoyo que da la Pensión Bienestar 30 a 64 años, hay dos calendarios de registro disponibles, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los solicitantes:

Primera y tercera semana de cada mes:

Letras A, B : Lunes.

Letra C : Martes.

Letras D, E, F : Miércoles.

Letra G : Jueves.

Letras H, I, J, K, L : Viernes.

Rezagados: Sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes:

Letra M : Lunes.

Letras N, Ñ, O, P, Q : Martes.

Letra R : Miércoles.

Letras S, T, U : Jueves.

Letras V, W, X, Y, Z : Viernes.

Rezagados: Sábado.

¿Qué apellidos hacen registro al apoyo Bienestar de 30 a 64 años del 22 al 26 de junio 2026?

Las personas que deseen hacer su registro a la credencialización del Servicio Universal de Salud, los apellidos que van a poder ir a su Módulo de Bienestar más cercano durante la segunda semana de junio son variados, pero los más comunes por letra son estos:

Lunes 22 de junio 2026

Martínez

Morales

Mendoza

Moreno

Méndez

Medina

Márquez

Mejía

Maldonado

Miranda

Molina

Meza

Mora

Macias

Montes

Marín

Mata

Montoya



Martes 23 de junio 2026

Navarro

Navarrete

Nava

Nieto

Noriega

Nuno

Núñez

Negreta

Naranjo

Ñacul

Ortíz

Olivas

Oliva

Oliveros

Olmos

Oropeza

Ortega

Orozo



Miércoles 24 de junio

Rodríguez

Ruiz

Romero

Rangel

Robles

Rosas

Rubio

Reyes

Rivera

Ramírez

Rocha

Ríos

Rivas

Rojas

Ramos

Rendón

Rincón

Reynoso



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Jueves 25 de junio 2026

Sánchez

Salazar

Santiago

Soto

Silva

Sandoval

Solís

Santos

Salas

Serrano

Salinas

Suárez

Sosa

Salgado

Segura

Saucedo

Santana

Solano



Viernes 26 de junio 2026

Vázquez

Vargas

Velázquez

Vega

Valdez

Valencia

Valenzuela

Villegas

Velasco

Villanueva

Vásquez

Villa

Vera

Villarreal

Villalobos

Wong

Walle

Wilson



Sábado 27 de junio 2026: Se inscriben los rezagados, es decir todos los apellidos mostrados previamente.

¿Dónde están los módulos de registro a la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años?

Todos los adultos mayores de 65 años y más y las personas con discapacidad de 0 a 64 años deben tener en cuenta que el registro se realiza solamente en 24 ciudades de los estados que cuentan con convenio del IMSS Bienestar:

Mexicali, Baja California. La Paz, Baja California Sur. Campeche, Campeche. Colima, Colima. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ciudad de México (16 Alcaldías). Chilpancingo, Guerrero. Pachuca, Hidalgo. Toluca, Estado de México. Morelia, Michoacán. Cuernavaca, Morelos. Tepic, Nayarit. Oaxaca, Oaxaca. Puebla, Puebla. Chetumal, Quintana Roo. San Luis Potosí, San Luis Potosí. Culiacán, Sinaloa.

Si no conoces la dirección del Módulo Bienestar que queda más cerca de tu domicilio, en este link puedes checar la ubicación: www.gob.mx/bienestar. El horario de atención es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde en junio 2026, durante todo ese tiempo puede hacer tu registro al apoyo Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años en la cuarta semana de junio 2026.

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