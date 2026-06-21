Nuevo Registro Bienestar 30 a 64 Años en Módulos: Estos Apellidos se Inscriben de 22-27 de Junio

Mañana arranca una nueva semana de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años para mujeres y hombres, por eso checa quiénes se inscriben en la cuarta semana de junio 2026

Nuevo registro de la Pensión Bienestar mujeres y hombres de 30 a 64 años apellidos que se inscriben del 22 al 26 de junio 2026El apoyo Bienestar de 30 a 64 años abre una nueva semana de registro. Foto: Secretaría de Bienestar

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+