Pago de Tarjeta Rosa en Junio 2026: ¿Quiénes lo Reciben y Qué Pasos Seguir para Asegurarlo?

Se ha confirmado que se realizará el pago de la Tarjeta Rosa en junio 2026 y, para que puedas asegurar este depósito, te decimos qué pasos debes seguir, cómo revisar tu saldo, pero además, quiénes sí recibirán este pago.

Y es que, a diferencia de algunos otros programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar, la entrega de las ministraciones de la Tarjeta Rosa puede generar dudas, ya que no se dispersan cada seis meses.

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¿Cuáles son los pasos para asegurar el pago de la Tarjeta Rosa en junio 2026?

La Secretaría del Nuevo Comienzo informó que el próximo 30 de junio se realizará el primer depósito de la Tarjeta Rosa.

Las personas que recibirán el pago son aquellas que ya cuenten con su tarjeta, así sean las personas que han cobrado un apoyo o de nuevo registro, el cual se llevó a cabo entre febrero y marzo pasados.

Te recordamos que este programa está enfocado en mujeres de entre 25 y 45 años cumplidos con al menos una hija o hijo mexicano.

Ahora bien, entre las dudas que más se han expuesto en redes sociales respecto a la próxima entrega del apoyo, está si la tarjeta se debe activar una vez que ha sido recibida por las beneficiarias.

La dependencia de Guanajuato ha respondido que debes seguir estos pasos para estar lista al momento del depósito y asegurar tu pago:

Apertura de tu cuenta bancaria en la aplicación del banco. Activación del NIP en el cajero automático.

¿Cómo consultar el saldo de la Tarjeta Rosa?

Existen tres formas de consultar si ya cayó el dinero correspondiente al primer depósito en Guanajuato. Las primeras dos opciones se realizan en línea siguiendo estos pasos:

Consulta saldo en Edenred: En la aplicación oficial las beneficiarias deben iniciar sesión y ya que tengan registrada y activada su tarjeta, solo deben dirigirte a "Mi cuenta" y seleccionar la opción que dice "solicitud de saldo".

Ingresa al siguiente enlace en el navegador: sso.edenred.com.mx. Ingresa tu usuario y contraseña y al entrar vete a "Mi Cuenta" y después a "solicitud de saldo".

La terca opción de checar tu saldo es llamar al número de teléfono 55 5351 3151. Se trata de la atención a clientes y ahí las beneficiarias podrán saber si ya les cayó su pago correspondiente al mes de junio 2026.