Pago de Tarjeta Rosa en Junio 2026: ¿Quiénes lo Reciben y Qué Pasos Seguir para Asegurarlo?

La Tarjeta Rosa ha confirmado que el próximo 30 de junio 2026 realizará el pago de 3,000 pesos; te decimos qué debes hacer para asegurar tu depósito.

Pago de la Tarjeta Rosa en 2026Se acerca el pago de la Tarjeta Rosa en junio 2026. Foto: Facebook Secretaría del Nuevo Comienzo
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