Precio del Dólar Hoy Lunes 22 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarLos mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente, cuyo fin se negocia en Suiza entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters.

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