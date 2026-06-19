Precio del Dólar Hoy Viernes 19 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano se depreció en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Comparación entre un billete de 20 pesos y de un dólar estadounidenseLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que el peso mexicano cayó 0.31% frente al dólar este jueves? El tipo de cambio cerró en 17.36 pesos. Conoce más sobre el impacto en la economía mexicana.

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