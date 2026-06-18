México y EUA Concluyen Segunda Ronda de Conversaciones Previo a Revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, informó hoy, 18 de junio de 2026, que México y Estados Unidos de América (EUA) terminaron la segunda ronda de conversaciones formales, previo a la revisión del T-MEC, y explicó qué sigue en el proceso de la renovación del tratado comercial.

Las negociaciones se centraron en garantizar que el Acuerdo beneficie a las economías de México y Estados Unidos, y que los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes.

Asimismo, México y Estados Unidos acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del TMEC, con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria.

La tercera ronda de negociaciones tendrá lugar el próximo mes en la Ciudad de México.

En redes sociales, Marcelo Ebrard publicó un video en el que mencionó los puntos clave de la ronda de conversaciones, que se realizó en Washington, rumbo a la revisión formal del T-MEC, tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Ebrard reveló que en la conversación, autoridades de México y Estados Unidos hablaron principalmente de los siguientes temas:

Reglas de origen.

Seguridad económica.

Agricultura.

Industria automotriz.

Subrayó que México presentó sus puntos de vista y propuestas, que serán analizados por el equipo norteamericano, encabezado por Jamieson Greer, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos.

¿Qué sigue rumbo a revisión del T-MEC?

El secretario de Economía detalló que el 1 de julio de 2026 es la fecha que marca el inicio de la revisión formal del T-MEC.

Ese día, autoridades de México, Estados Unidos y Canadá tendrán una reunión virtual, en la que presentarán su posición sobre la continuidad del T-MEC, si se extiende automáticamente por 16 años o por 10 años, con revisiones periódicas. "Hay diferentes alternativas previstas. Vamos a ver ese día cuál de ellas tomamos, entre los diferentes países", mencionó Marcelo Ebrard

Ebrard subrayó que el 20 de julio de 2026, se realizará la siguiente ronda de conversaciones, en Ciudad de México, en la que las autoridades de ambos países discutirán textos y contenidos más detallados, de los que ya habían conversado desde marzo, cuando empezaron las mesas de diálogo informales.

RMT