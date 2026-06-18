México y EUA Concluyen Segunda Ronda de Conversaciones Previo a Revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explica qué sigue rumbo a la revisión del T-MEC

Banderas de México, Estados Unidos y CanadáBanderas de México, Estados Unidos y Canadá. Foto: Reuters | Archivo

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México y EUA concluyen segunda ronda de conversaciones del T-MEC. Marcelo Ebrard detalla los temas clave: reglas de origen, seguridad económica, agricultura e industria automotriz. ¿Qué sigue en la revisión del tratado?

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