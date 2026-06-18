¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Movilización y Cierres en CDMX

Toma tus precauciones al circular en Ciudad de México: Hoy habrá varias movilizaciones a lo largo del día; aquí te decimos si este jueves, 18 de junio de 2026, hay marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y cierres en calles de la capital del país.

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas y bloqueos en CDMX, así como del estado de las carreteras del país y de la Autopista México-Querétaro.

Plantón de la CNTE en CDMX

Te recordamos que la CNTE mantiene su plantón en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, en las inmediaciones del Zócalo, donde se realiza el Fan Festival con motivo del Mundial 2026.

Evita transitar por la calle 20 de Noviembre, donde integrantes de la CNTE instalaron su campamento.

¿Hay marcha de la CNTE hoy?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, que la CNTE seguirá con sus acciones en la capital del país, durante este jueves.

Al rededor de las 10:00 horas, integrantes de la CNTE marcharon desde la zona Centro de Ciudad de México, para protestar en los siguientes puntos:

Afore Metlife: Paseo de la Reforma 256.

Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma 489.

Afore Profuturo: Paseo de la Reforma 144.

Afore Inbursa: Paseo de la Reforma 555.

Afore SURA: Paseo de la Reforma 222.

City Banamex Afore: Paseo de la Reforma 381.

Afore Azteca: Avenida Revolución 1275.

Alternativas viales por bloqueos en oficinas de Afores hoy

La SSC de CDMX recomendó evitar el tráfico en las zonas donde hoy habrá posibles bloqueos de la CNTE y circular por las siguientes vías alternas-

Vías alternas por bloqueos en Reforma

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Eje 1 Oriente.

Eje 2 Oriente.

Vías alternas por bloqueo en Revolución

Anillo Periférico.

Avenida Insurgentes.

Avenida Universidad.

Puntos clave de las demandas de la CNTE

Cabe destacar que el miércoles, los integrantes de la CNTE marcharon desde varios puntos de CDMX hacia el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026, en el marco del partido Colombia vs Uzbekistán.

Posteriormente, líderes de la CNTE acudieron a una nueva mesa de diálogo con autoridades federales, en la Secretaría de Gobernación (Segob), que terminó sin acuerdos.

La CNTE pide, al Gobierno federal, solución a las siguientes demandas:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas rurales.

Por la tarde, integrantes de la CNTE realizarán su Asamblea Nacional Representativa, en la que se prevé definan sus siguientes acciones.

En N+, te mantendremos informados sobre las movilizaciones de la CNTE Hoy, conforme se desarrollen sus actividades. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO.

RMT