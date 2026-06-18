¿Hay Marcha de la CNTE Hoy? Movilización y Cierres en CDMX

Aquí te decimos dónde hay calles cerradas por las movilizaciones de la CNTE, en CDMX

Marcha de la CNTE al estadio Ciudad de México el 17 de junio 2026Marcha de la CNTE al estadio Ciudad de México el 17 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Atención en CDMX: La CNTE sigue con sus protestas. Conoce los puntos afectados por la manifestación de este jueves. Mantente informado en N+.

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