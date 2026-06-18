Marchas HOY 18 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 18 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se concentrará en:

Durante el día.

Un lugar por definir.

Coyoacán

Ecos de Esperanza se concentrará en:

12:30 Horas.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad “Xochimilco”, en Calzada del Hueso 1100, colonia Villa Quietud, alcaldía Coyoacán.

Cuauhtémoc

El Colectivo “Lleca Escuchando la Calle” se reunirá en:

14:00 Horas.

Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Colectivos de Familias Buscadoras se concentrarán en:

17:00 Horas.

Glorieta del Ahuehuete, en Paseo de la Reforma 199, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 18 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ