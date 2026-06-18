Marchas HOY 18 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en Calzada de Tlalpan en la Ciudad de México.Foto: Cuartoscuro

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¿Sabías que hoy hay 11 concentraciones y 2 rodadas ciclistas en CDMX? Planea tu día sin contratiempos.

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