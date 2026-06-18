Zelensky Justifica Ataque Masivo a Rusia: 'Si Arde Ucrania, Arderá Moscú'

El líder ucraniano aseguró que el único responsable de la ofensiva con drones es Putin, mientras la ciudadanía rusa paga el precio

ZelenskyEl mandatario ucraniano afirmó que desea que la población rusa comprenda que Putin es el único responsable de las consecuencias del conflicto bélico. Foto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Zelensky defiende ofensiva con drones en Moscú como respuesta a ataques rusos en Kiev. Insta a Putin a negociar y advierte a rusos sobre las consecuencias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+