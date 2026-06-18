Zelensky Justifica Ataque Masivo a Rusia: 'Si Arde Ucrania, Arderá Moscú'

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó este miércoles de "absolutamente justo" el ataque de su Ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú, que es una respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.

"Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder su Moscú", dijo Zelenski desde Bruselas en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana.

En su audio, volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladimir Putin, declarar un alto al fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra.

Sin embargo, el mandatario afirmó que desea que la población rusa comprenda que Putin es el único responsable de las consecuencias del conflicto bélico.

"Lo principal es que el pueblo de Rusia empiece a sentir que es un solo hombre, Putin, quien está librando esta guerra, mientras que la gente común paga el precio de todo", declaró Zelensky a la prensa.

El presidente ucraniano pidió incrementar la presión hacia el Kremlin tanto por parte de Europa y Estados Unidos como de los propios rusos, a los que Zelensky no ha apelado de forma directa durante la mayor parte del conflicto.

Ofensiva mientras está en Bruselas

Ucrania atacó esta madrugada la región de Moscú con decenas de drones, mientras Zelensky se encuentra en Bruselas.

Por segunda vez esta semana fue alcanzada la refinería de la capital rusa, donde el ataque ucraniano provocó al menos cinco incendios que dejaron imágenes impactantes de las instalaciones en llamas, ahora virales entre los usuarios rusos, ucranianos y de otros países en redes sociales.

El líder de Kiev se encuentra en la capital de Bélgica, donde participará este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania, conocida como Ramstein por el nombre de la base estadounidense en territorio alemán en que comenzó a reunirse la coalición.

Zelenski dijo en su mensaje de voz que espera recibir más aportaciones económicas de sus socios al programa PURL para seguir comprando armamento en Estados Unidos, y en especial medios de defensa antiaérea para hacer frente sobre todo a los misiles balísticos rusos.

Además, afirmó que espera que durante el día representantes de la industria militar alemana hablen con especialistas ucranianos de cómo dar el primer paso hacia la fabricación de un sistema antibalístico europeo propio.

El presidente ucraniano participará además en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, donde tratará de convencer a todos los Estados miembros para que acepten abrir en julio todos los grupos de capítulos a evaluar para la integración de Ucrania en la UE.

ASJ