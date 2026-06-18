Secretaria de Turismo Asegura que con el Mundial Aumentó Afluencia de Visitantes

El arranque del Mundial de futbol en México ya se traduce en mayor afluencia turística para el país.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, reveló que el martes llegaron a la Ciudad de México cerca de 70 mil personas de origen colombiano que, además de los partidos, buscan destinos como Xochimilco, que a la fecha, aseguró, está lleno, y el número de turistas, visitantes e ingresos sigue mejorando.

“México es el que más ha crecido de enero a abril contra las otras sedes, sobre todo, es la ocupación hotelera. Hoy en Estados Unidos y Canadá, en estudios, tienen 35 a 40% de la ocupación hotelera, nosotros tenemos un porcentaje de ocupación promedio en los tres estados, no solo en las ciudades sede, del 65 al 75%, y en días de partido del 85 al 90”, explicó.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Turistas del Mundial 2026 en CDMX Buscan Adrenalina en Tepito

Junio

Rodríguez señaló también que el mes de junio se va a terminar con más de 10 millones de visitantes internacionales.

“Vamos a rebasar los 10 millones de visitantes en junio, claro, al término del 2026 nos va a generar 5 millones más de turistas. El aproximado que tenemos en derrama turística que, además, es muy pronto para decirlo, faltan 31 días, es más de mil 800 millones de dólares en el sector turístico”, precisó Rodríguez.

Fue su participación durante la conferencia “Derecho de réplica”, en Palacio Nacional.

Con información de Carmen Jaimes

LECQ