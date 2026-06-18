Secretaria de Turismo Asegura que con el Mundial Aumentó Afluencia de Visitantes

Josefina Rodríguez señaló que el mes de junio se va a terminar con más de 10 millones de visitantes internacionales

Aficionados colombianos festejan el triunfo de su selección.Foto: Cuartoscuro

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El Mundial impulsa el turismo en México. Se espera terminar junio con más de 10 millones de visitantes internacionales.

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