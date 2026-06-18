Deja 17 Heridos Ataque de Drones de Kiev contra Refinería de Moscú y Áreas Cercanas

Todos los aeropuertos de la región que comprende la capital rusa se vieron obligados a cerrar y entre los lesionados hay menores de edad; más de 500 vuelos fueron cancelados o aplazados

MoscúEl alcalde de Moscú estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo. Foto: Reuters.

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Ataque masivo de drones en Moscú: 17 heridos, 2 muertos y cierre de aeropuertos. La defensa aérea rusa enfrenta una de sus mayores pruebas. Descubre los detalles.

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