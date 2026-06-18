Deja 17 Heridos Ataque de Drones de Kiev contra Refinería de Moscú y Áreas Cercanas

Al menos 17 personas resultaron heridas y dos más murieron este jueves en el ataque masivo con drones contra la refinería de Moscú y la región adyacente, según informaron las autoridades locales.

Entre los heridos figuran dos niños de 3 y 10 años, precisó Andréi Voroviov, el gobernador de la región de Moscú, en las redes sociales.

Además, 20 vuelos fueron cancelados o aplazados en la zona que comprende la capital rusa.

Voroviov añadió que los servicios de emergencia siguen intentando sofocar los incendios provocados por el ataque, el mayor contra la capital y sus inmediaciones en dos años de guerra, según la agencia TASS.

En el sureste de Moscú los drones lograron impactar anoche contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace dos días.

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El ataque es el segundo ‌en tan solo unos días, después de que un ataque con drones el martes paralizara las operaciones de la refinería, según fuentes, lo que se suma a los daños generalizados sufridos por las instalaciones energéticas rusas y agrava aún más la crisis de combustible en el país.

Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo y uno de los principales exportadores de petróleo y combustible, tiene previsto importar hidrocarburo por vía marítima este mes, en un intento por hacer frente a ⁠la escasez de gasolina tras los intensos ataques con drones ucranianos contra sus refinerías, según fuentes del sector.

Cierre de aeropuertos tras ataque masivo

El alcalde de Moscú estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo.

Todos los aeropuertos de la región de Moscú se vieron obligados a cerrar. El aeropuerto de Sheremétievo, el más transitado de Moscú, suspendió los vuelos y evacuó a los pasajeros, algunos de ‌los cuales buscaron refugio en la zona de aparcamiento, dijo el aeropuerto en un comunicado. Las restricciones se levantaron posteriormente.

Según el canal progubernamental de Telegram Shot, solo en el aeropuerto de Sheremétievo fueron cancelados más de 110 vuelos y aplazados cerca de 150.

Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk.

Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo. Otra más falleció en Bélgorod, región fronteriza con Ucrania.

El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú.

Misiles apuntan a Kiev

Kiev sufrió el segundo ataque aéreo de esta semana cuando Rusia lanzó misiles balísticos contra la capital ucraniana, según las autoridades municipales.

"El enemigo está atacando la capital con misiles balísticos. ¡Permanezcan en lugares seguros hasta que termine la alerta de ataque aéreo!", escribió Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, en un mensaje de Telegram a primera hora del jueves, sin dar más detalles.

Un testigo de ​Reuters escuchó explosiones en Kiev, y ​las autoridades de la ciudad ‌de ‌Sumy, en el noreste de Ucrania, afirmaron que una persona había fallecido en un ataque con drones. Se emitieron alertas de ataque aéreo para la mayor parte del territorio ucraniano.

Esta semana, un gran ataque de Rusia contra Kiev causó la muerte de diez personas y dañó un monasterio milenario que simboliza el patrimonio espiritual y cultural de Ucrania, lo que provocó la condena de los líderes europeos. Rusia negó haber atacado el monasterio.

ASJ