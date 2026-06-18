Trump Llama Envidiosos y Estúpidos a Quienes Critican el Acuerdo de EUA con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra quienes han criticado el memorando de entendimiento firmado con Irán, que abrirá la puerta a conversaciones sobre un posible fin de las hostilidades.

Desde Francia, donde se reunió con los líderes europeos del G7, Trump firmó el texto que extendió por 60 días el cese al fuego, de cara a las conversaciones en Suiza.

Aunque el mundo festeja lo alcanzado por Estados Unidos e Irán, el anuncio de entendimiento desató una serie de críticas de legisladores demócratas, a las que se unieron algunos republicanos.

Y es que la queja se centra en que la administración Trump hizo todo sin consultar e incluso sin presentar el fondo del memorando de entendimiento, el cual, a decir del republicano Bill Cassidy, deja a Irán "más fuerte".

Trump se lanza contra críticos

Ante los cuestionamiento en casa, Trump decidió usar su red Truth Social para combatir a quienes no están de acuerdo en lo hecho por su gobierno.

"Estos tontos que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un máximo histórico y los precios del petróleo se están desplomando, son envidiosos, malas personas o estúpidos. ¡HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A SER GRANDE! Presidente DJT", escribió conciso.

Este panorama contrasta con las felicitaciones de potencias como Chinas y Rusia, que calificaron de positivo el acuerdo, así como de líderes europeos e incluso del papa León XIV.

Todo esto se presenta de cara a las primeras negociaciones el viernes de las delegaciones de EUA e Irán, en el lujoso hotel Bürgenstock, cerca de Lucerna, Suiza, donde también estarán Pakistán y Catar, países mediadores.

En estas reuniones, se buscará analizar la aplicación del protocolo de acuerdo firmado, es decir, darle forma para que termine finalmente en una paz duradera entre ambas naciones.

Con información de N+

ICM