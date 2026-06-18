Trump Llama Envidiosos y Estúpidos a Quienes Critican el Acuerdo de EUA con Irán

El mandatario aseguró que los beneficios del memorando de entendimiento ya se reflejan en la subida en la bolsa y la caída de los precios del petróleo

Donald Trump, presidente de Estados UnidosDonald Trump, presidente de Estados Unidos, durante su estancia en Francia. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Trump llama envidiosos y estúpidos a críticos del acuerdo con Irán. Mientras la bolsa sube y el petróleo baja, ¿es este el camino hacia la paz? Descubre más sobre las negociaciones en Suiza.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+