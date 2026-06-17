Trump Firma Memorando con Irán Durante Cena en Versalles

Trump firmó el memorando de entendimiento con Irán durante una cena en Versalles, según un video de la Casa Blanca; busca terminar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Trump Firma Memorando con Irán Durante Cena en VersallesFoto: Casa Blanca

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