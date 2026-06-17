Trump Firma Memorando con Irán Durante Cena en Versalles

Trump firmó este miércoles el memorando de entendimiento con Irán durante una cena en el Palacio de Versalles, según un video difundido por la Casa Blanca. El documento, que busca poner fin a la guerra entre ambos países y reabrir el estrecho de Ormuz, entró en vigor de forma inmediata tras la firma digital de los presidentes de ambas naciones.

Trump firma el memorando durante una cena en Versalles

Un video publicado por la Casa Blanca muestra a Trump firmando el memorando de entendimiento durante una cena en el Palacio de Versalles, sentado a la mesa junto a otros asistentes al evento.

Mientras salía del palacio, Trump confirmó a periodistas que el documento ya estaba firmado. Un reportero de la televisión francesa le pidió una respuesta sobre el acuerdo, y otros periodistas insistieron preguntándole si ya lo había firmado.

"Está firmado, sí... Está firmado en Versalles. Lo acabo de firmar", respondió Trump.

¿Qué confirmó el portavoz de Irán sobre el memorando con Estados Unidos?

De acuerdo con declaraciones difundidas por la cadena estatal iraní Press TV, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó este miércoles que el memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países y entró en vigor de manera inmediata. Irán firmó el documento ese mismo día.

De la firma digital a la firma oficial: así va la cronología

Estos son los momentos clave hasta ahora:

Domingo: Estados Unidos e Irán anunciaron el acuerdo, sin dar a conocer su contenido.

Miércoles 17 de junio: el memorando fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países y entró en vigor de inmediato, según Irán.

Miércoles 17 de junio: el gobierno de Estados Unidos difundió el texto completo del memorando, de 14 párrafos.

Viernes: está prevista la firma oficial del acuerdo en Suiza.

¿Qué establece el memorando entre Irán y Estados Unidos?

Según lo acordado, el memorando pone fin a las hostilidades y prevé la reapertura del estrecho de Ormuz. Ambos países se dieron un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El documento establece la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida la ofensiva israelí en Líbano. Estados Unidos e Irán también se comprometieron a negociar un acuerdo de paz definitivo en un plazo de 60 días, prorrogable de mutuo acuerdo.

Los compromisos económicos y de seguridad durante la negociación

Durante este periodo, Irán permitirá el libre tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio de petróleo. Estados Unidos, por su parte, levantará en un plazo de 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que entran y salen de puertos iraníes.

Washington se comprometió, como parte del acuerdo final, a levantar todo tipo de sanciones contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno estadounidense expedirá de inmediato licencias para el comercio de petróleo iraní y se comprometió a poner a disposición los fondos y activos congelados de Irán, mediante un mecanismo que ambos países deben acordar.

Estados Unidos también elaborará, junto con sus aliados en Oriente Medio, un plan de reconstrucción de Irán por 300,000 millones de dólares, y flexibilizará sanciones para facilitarlo. Mientras se negocian los detalles del acuerdo definitivo, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.

El compromiso nuclear de Irán

Irán reafirmó que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares y se comprometió a acordar, junto con Estados Unidos, un mecanismo para la destrucción del uranio altamente enriquecido que mantiene almacenado bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Trump bromea sobre Vance antes de la firma oficial en Suiza

Al ser preguntado por periodistas sobre la posibilidad de culpar al vicepresidente si el acuerdo no prospera, Trump respondió en tono burlesco: "Me gusta esa idea, claro".

El presidente estadounidense, Donald Trump, bromeó este miércoles con culpar al vicepresidente, JD Vance, si el acuerdo con Irán no sale adelante. La firma oficial del documento está prevista para este viernes en Suiza, a la que se espera que asista el propio Vance.

"Si sale bien, me llevaré el mérito; si no sale bien, culparé a JD. Más te vale tener cuidado, JD", declaró Trump en una rueda de prensa al término de la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Trump anunció este miércoles que, al término de una cena en Versalles, regresaría a Washington, por lo que no asistirá a la firma del viernes en Suiza. Se espera que Vance encabece la delegación estadounidense en ese encuentro.

Vance había presionado este miércoles para que los mediadores de Pakistán y Catar permitieran publicar el texto íntegro del acuerdo con Irán. El vicepresidente también participó, el pasado abril, en la primera ronda de negociaciones con Irán celebrada en Islamabad, el mayor contacto de alto nivel entre ambos países en décadas, aunque esa ronda concluyó sin un acuerdo.

La guerra que busca terminar el acuerdo

El memorando busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del entonces líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, quien estaba en el poder desde 1989.

Con información de N+ y EFE.