¿Dónde se Va a Firmar el Acuerdo entre EUA e Irán para Fin de la Guerra? Revelan Sede de la Paz

La guerra en Irán estaría a punto de llegar a su fin, luego de un posible acuerdo con Estados Unidos; aquí te decimos dónde y cuándo se podría firmar el convenio de paz.

¿Cuándo y dónde se firmará el acuerdo de paz para terminar con la guerra en Irán?

La ceremonia de firma del protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán tendrá lugar en un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en Suiza, y no en Ginebra, según reveló la Cancillería de ese país hoy, 16 de junio de 2026, a la agencia de noticias AFP.

Se tiene previsto que la firma de la paz se realice este viernes, 19 de junio de 2026, en Bürgenstock, según la información que proporcionó el ministerio de Exteriores de Suiza.

Según la fuente, el lugar donde se firmará el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán".

El fondo soberano de Catar es dueño del resort donde se firmará el acuerdo de paz, un lugar de difícil acceso, ya que se encuentra en una cresta montañosa a 500 metros sobre el lago Lucerna, lo que lo hace ideal para ocasiones que requieren alta seguridad.

Trump confía en que se concrete acuerdo con Irán

En la cumbre del G7, que se realiza en Évian, Francia, el presidente de Estados Unido, Donald Trump, dijo que cree “que se cumplirá más o menos según lo previsto".

Trump recalcó que el texto sobre el acuerdo de paz "es muy sencillo. Esto es lo que dice: Irán nunca tendrá un arma nuclear" y establece que el estrecho de Ormuz va a estar abierto "libre de peajes".

Durante un encuentro bilateral con Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, Trump señaló que no solo difundirá el contenido completo del acuerdo con Irán, sino que "probablemente" también ofrecerá una conferencia de prensa "para leerlo palabra por palabra" y garantizar una cobertura mediática apropiada.

Mapa de Bürgenstock, Suiza