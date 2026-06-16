¿Dónde se Va a Firmar el Acuerdo entre EUA e Irán para Fin de la Guerra? Revelan Sede de la Paz

Aquí te informamos lo que se sabe hasta el momento sobre la próxima firma del acuerdo de paz, para terminar con la guerra en Irán

Explosión en Irán por guerra de Estados Unidos e IsraelExplosión en Irán por guerra de Estados Unidos e Israel. Foto: Reuters | Archivo

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Histórico acuerdo de paz entre EUA e Irán se firmaría en un resort de lujo. Trump asegura que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Más detalles aquí.

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