¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Tropical Arthur? Aviso ante Potencial Ciclón en el Atlántico

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un aviso hoy, 16 de junio de 2026, por la formación del “potencial ciclón tropical Uno”, que de llegar a fortalecerse, en aguas el Atlántico, se convertiría en la tormenta tropical Arthur, en el Golfo de México.

Temporada de huracanes 2026 en el Atlántico

La Conagua prevé que la temporada de huracanes 2026 sea por debajo del promedio en el número de tormentas tropicales con nombre.

Se espera que este año se formen entre 11 y 15 ciclones en el Atlántico, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.

Hasta el momento, Arthur sería la primera tormenta en el Atlántico.

En el Pacífico, se han formado 3 tormentas tropicales: Amanda, Boris y Cristina.

En N+, te decimos hasta cuándo terminan las lluvias en México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 16 de Junio 2026 con Raquel Méndez: Lluvias Fuertes

¿Cuándo se puede formar la tormenta tropical Arthur?

De acuerdo con el informe meteorológico de Conagua, el potencial ciclón Uno se localiza a 105 kilómetros (km) al suroeste de Corpus Christi, en Texas, Estados Unidos, y a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

El ciclón Uno presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 65 km/h y se desplaza hacia el noreste a 9 km/h.

En tanto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) alertó que el potencial de ciclón tropical Uno se podría convertir en la tormenta tropical Arthur a medida que se mueve a lo largo de la costa noroeste del Golfo de México, este miércoles, 17 de junio de 2026.

Según su trayectoria, se potencial ciclón Uno se convertiría en tormenta tropical Arthur la mañana del 17 de junio y posteriormente, se degradaría a depresión tropical, el jueves, 18 de junio.

Alerta por lluvias fuertes por potencial ciclón Uno

La Conagua alertó por lluvias fuertes, derivadas del potencial ciclón Uno, en Nuevo León y Tamaulipas, donde se podrían registrar precipitaciones de 75 a 150 milímetros y vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

Además, la Conagua mencionó que las fuertes lluvias podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de Nuevo León y Tamaulipas.

La dependencia pidió a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.