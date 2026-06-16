¿Cuándo se Puede Formar la Tormenta Tropical Arthur? Aviso ante Potencial Ciclón en el Atlántico

Aquí te decimos cuándo se podría formar la tormenta tropical Arthur, cerca de México

Lluvia en Ciudad de MéxicoLluvia en Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Conagua advierte sobre el ciclón tropical Uno, que podría convertirse en la tormenta tropical Arthur, la primera de la temporada 2026 en el Atlántico. Se esperan lluvias intensas en estados del noreste de México.

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