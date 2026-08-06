Detienen a Dos Hombres con Armas y Cientos de Dosis de Droga en Valle de Santiago

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron detener a dos hombres en la comunidad Zapotillo de Mogotes, en el municipio de Valle de Santiago, que tenían en su posesión armas, cartuchos y cientos de dosis de droga.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los hechos ocurrieron cuando, los elementos de Seguridad, vieron a dos hombres que parecían discutir sobre la calle 5 de Mayo, esquina con Hidalgo.

En cierto momento, los dos hombres al ver a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), comenzaron a comportarse de forma sospechosa, acción que llamó la atención de los uniformados.

Ahí, el personal de Seguridad, que realizaba patrullajes de rutina, aceleró su paso, y los dos hombres al ver lo que ocurría, trataron de correr entre las calles, pero lograron ser detenidos.

En ese momento, los elementos de la FSPE comenzaron a interrogarlos, pero seguían actuando de forma sospechosa, por lo que vieron que traían una mochila, la cual solicitaron para inspeccionarla.

Encuentran armas, cartuchos y droga en la mochila

Como resultado de la revisión de la mochila fue asegurada un arma larga calibre 7.62 x 39 milímetros, además de 50 cartuchos útiles, dos cargadores y 454 dosis de presunta marihuana.

Asimismo, los detenidos fueron identificados como Marco Antonio; de 27 años de edad, y Brandon, de 18 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para que las investigaciones continúen para determinar su probable participación en otros hechos delictivos.