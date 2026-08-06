Seguridad

Detienen a Dos Hombres con Armas y Cientos de Dosis de Droga en Valle de Santiago

Ambas personas caminaban en la comunidad Zapotillo de Mogotes, sobre la calle 5 de Mayo, esquina con Hidalgo. Trataron de escapar de la policía.

Los hombres fueron detenidos por elementos de la FSPE.Foto: FSPE

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En Zapotillo de Mogotes, la policía detiene a dos hombres con un arsenal y droga.

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