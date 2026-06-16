Se Forma el Potencial Ciclón Tropical Uno en el Golfo de México: Hay Alerta Roja en esta Zona

La mañana de hoy, 16 de junio de 2026, se formó el potencial ciclón tropical Uno sobre el Golfo de México, por lo que autoridades meteorológicas nacionales e internacionales advirtieron sobre lluvias de muy fuertes a intensas.

Por este fenómeno meteorológico, la Fuerza Aérea Mexicana informó que en algunas regiones del país el semáforo de alertamiento está en el nivel rojo, que representa alerta máxima o impacto.

Aquí te decimos qué entidades tendrán afectaciones y te mostramos el mapa con la ubicación de este sistema, que de mantener su evolución se convertirá en la tormenta tropical Arthur en los siguientes días.

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para la temporada de ciclones tropicales 2026 se previó la formación de entre 11 y 15 sistemas con nombre en el océano Atlántico.

Se forma el potencial ciclón tropical Uno

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informaron que el potencial ciclón tropical Uno se formó a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, sobre el golfo de México.

Se localiza a 105 kilómetros (km) al suroeste de Corpus Christi, Texas, EUA, y a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas.

Presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora (km/h), rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 9 km/h.

En redes sociales, el NHC dio a conocer que se pronostica que el sistema se convierta en tormenta tropical a medida que se mueve a lo largo de la costa noroeste del golfo hasta el miércoles.

Esta mañana se formó el #PotencialCiclónTropical Uno al sur de Texas, Estados Unidos de América. Su circulación genera #Lluvias intensas en #NuevoLeón y #Tamaulipas. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/T7M5RSRCiI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Lista de estados con lluvias

De acuerdo con la Conagua, las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nuevo León y Tamaulipas.

Además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas.

“Las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, agregó.

Según las previsiones del SMN, en interacción con otros fenómenos meteorológicos, ocasionará precipitaciones puntuales intensas en zonas de Nuevo León y Tamaulipas, además de lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Coahuila y San Luis Potosí.

Alerta roja en Tamaulipas

En redes sociales, la Fuerza Aérea Mexicana brindó detalles del Sistema de Alerta Temprana ante este fenómeno meteorológico.

Indicó que hay alerta roja para el norte de Tamaulipas, debido a que se pronostican lluvias de muy fuertes a intensas con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, así como vientos fuertes de 40 a 60 km por hora.

Adicionalmente, alertó sobre lluvias en Chihuahua, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas.

Recomendaciones ante lluvias en México

Derivado del pronóstico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención.

En un comunicado, precisó que los consejos estatales y municipales de protección civil ya se encuentran operando los protocolos para atender a la población y reforzar la limpieza en alcantarillas, poda de árboles y la comunicación de riesgo. Y emitió estas recomendaciones:

No cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya que el nivel puede subir rápidamente y arrastrar vehículos o personas. Conducir con extrema precaución, encender las luces del vehículo, aumentar la distancia entre automóviles y reducir la velocidad ante la presencia de niebla o pavimento mojado. Asegurar objetos en exteriores que puedan ser proyectados por el viento y limpiar desagües, coladeras y alcantarillas para prevenir acumulaciones de agua al interior de los hogares. Mantenerse informado a través de los canales de comunicación oficiales de Protección Civil y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Jun 16 10AM CDT: Key Messages for Potential Tropical Cyclone One. For the latest information visit https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/9H1uW9sPNL — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 16, 2026

SPB