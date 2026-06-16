Se Forma el Potencial Ciclón Tropical Uno en el Golfo de México: Hay Alerta Roja en esta Zona

Activan alerta máxima en zonas de México ante el fenómeno meteorológico; aquí te compartimos el mapa de su ubicación

Imagen de satélite que muestra el potencial ciclón uno en el Golfo de México. SMNImagen de satélite que muestra el potencial ciclón uno en el Golfo de México. SMN

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Se forma el ciclón tropical Uno en el Golfo de México. Lluvias intensas y alerta máxima en Tamaulipas. Descubre más sobre este fenómeno.

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