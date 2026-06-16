Ciclón Arthur: ¿A qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Frente a Reynosa, Tamaulipas?

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por las lluvias, rachas de viento y oleaje elevado, especialmente en zonas costeras

¿A qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Frente a Reynosa, Tamaulipas?. Foto: Conagua¿A qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Frente a Reynosa, Tamaulipas?. Foto: Conagua

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¡Atención! El ciclón Arthur se convertirá en tormenta tropical el 17 de junio a las 12:00. Prepárate para lluvias intensas en Tamaulipas y Nuevo León. Mantente informado y sigue las indicaciones de Protección Civil.

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