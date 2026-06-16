Ciclón Arthur: ¿A qué Hora se Convertirá en Tormenta Tropical Frente a Reynosa, Tamaulipas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por lluvias fuertes a intensas en Nuevo León y Tamaulipas debido a los efectos de un potencial ciclón tropical que se desplaza frente a las costas del Golfo de México y que, de evolucionar a tormenta tropical, recibiría el nombre de Arthur, el primer sistema previsto para la temporada de ciclones en la cuenca del Atlántico.

En su reporte más reciente, el organismo informó que el centro del sistema se localiza en tierra sobre Texas, Estados Unidos. Se ubica aproximadamente a 60 kilómetros al sur-sureste de Corpus Christi y a 150 kilómetros al nor-noreste de Reynosa, Tamaulipas.

Debido a su circulación, se pronostican lluvias muy fuertes principalmente en Nuevo León y Tamaulipas. Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones urbanas, crecida de ríos y arroyos, así como deslaves en zonas de riesgo.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por las lluvias, rachas de viento y oleaje elevado, especialmente en zonas costeras y para quienes realizan actividades de navegación marítima. Asimismo, pidieron mantenerse atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y las autoridades locales.

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¿A qué hora se convertirá en tormenta tropical Arthur?

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, el potencial ciclón tropical evolucionará a tormenta tropical Arthur el próximo 17 de junio alrededor de las 12:00 horas.

Para ese momento, el sistema se ubicará a unos 525 kilómetros al nor-noreste de Barra El Mezquital, en Tamaulipas, desplazándose hacia el norte del Golfo de México.

Sin embargo, se prevé que Arthur tenga una vida relativamente corta. Los modelos meteorológicos indican que durante la madrugada del 18 de junio perderá intensidad y volverá a degradarse a depresión tropical mientras toca tierra en el sureste de Estados Unidos.

Para entonces, el fenómeno se localizará aproximadamente a 805 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, aunque sus bandas nubosas todavía podrían provocar lluvias en entidades del noreste mexicano.