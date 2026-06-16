¿Lloverá Durante el México vs Corea del Sur? Pronóstico del Clima en CDMX para el 18 de Junio

Las autoridades capitalinas recomendaron a quienes planean asistir al Fan Fest del Zócalo llevar paraguas o impermeable

¿Lloverá Durante el México vs Corea del Sur?. Foto: Cuartoscuro¿Lloverá Durante el México vs Corea del Sur?. Foto: Cuartoscuro

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Atención fanáticos del Mundial 2026: lluvias fuertes en CDMX el 18 de junio. Si vas al Fan Fest en el Zócalo, lleva paraguas y prepárate para el partido México vs Corea del Sur.

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