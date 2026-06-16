¿Lloverá Durante el México vs Corea del Sur? Pronóstico del Clima en CDMX para el 18 de Junio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la probabilidad de lluvias fuertes en la Ciudad de México para este jueves 18 de junio, día en que la Selección Mexicana disputará su segundo partido del Mundial 2026 frente a Corea del Sur.

De acuerdo con el pronóstico, la capital del país amanecerá con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 14 y 16 grados Celsius. Sin embargo, las condiciones cambiarán conforme avance la jornada.

Expertos de Meteored prevén que las lluvias comiencen alrededor de las 14:00 horas y se prolonguen de forma intermitente hasta las 20:00 horas, horario que coincide con la concentración de aficionados en espacios públicos para seguir el encuentro mundialista, programado para las 19:00 horas.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas recomendaron a quienes planean asistir al Fan Fest del Zócalo llevar paraguas o impermeable, además de tomar previsiones en sus traslados debido a posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales.

El partido entre México y Corea del Sur será transmitido en vivo en la plancha del Zócalo capitalino como parte de las actividades organizadas para los aficionados durante el Mundial 2026.

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Fan Fest Zócalo: accesos y cómo llegar

Las personas que deseen ingresar al Fan Fest podrán hacerlo a través de los accesos ubicados sobre la avenida 20 de Noviembre y la calle 5 de Febrero, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizarán revisiones de mochilas y objetos personales.

Para llegar en transporte público, se puede utilizar la Línea 4 del Metrobús y descender en las estaciones República de Argentina, República de Chile o Bellas Artes. También es posible llegar mediante el Metro utilizando las estaciones Pino Suárez, Allende o Bellas Artes de la Línea 2, ya que la estación Zócalo/Tenochtitlan permanecerá cerrada durante el evento.

El acceso al Fan Fest del Zócalo es gratuito y no requiere registro previo.