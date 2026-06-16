¿Dónde Ver México vs Corea del Sur En Vivo? Canal y Transmisión Online del Partido del Mundial

Está por iniciar la segunda jornada del Mundial 2026, y si aún no sabes en qué canal pasan el partido de la Selección Mexicana, acá en N+ te decimos dónde ver el México vs Corea del Sur en vivo gratis y la transmisión online para que todos los aficionados tengan la posibilidad de disfrutar del juego.

El conjunto tricolor inició el certamen con una importante victoria ante Sudáfrica en la inauguración del torneo de selecciones, por lo que se ubicó en primer lugar del Grupo A, empatado en puntos con el combinado asiático, que remontó ante Chequia.

Por ello, el segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 será sumamente importante para las aspiraciones de ambos países, pues quien se lleve la victoria podría estar muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. México vs Corea del Sur: ¿Qué Necesita la Selección Mexicana para Ganar el Duelo Mundialista?

Horario del México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

El partido de México vs Corea, correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026, se jugará este jueves 18 de junio a las 7 de la noche, tiempo del centro del país, en el Estadio de Guadalajara. Estos son los horarios en diferentes partes de territorio nacional:

6 pm en Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur; Tijuana, Baja California; Hermosillo, Sonora.

7 pm en CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León.

8 pm en Cancún, Quintana Roo.

Mientras que el otro partido de los rivales de México, entre Sudáfrica y Chequia se jugará ese mismo jueves por la mañana, ya que está agendado para las 10 am, tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio de Atlanta.

¿En qué canal pasan México vs Corea en vivo?

Para aquellos que se preguntan dónde ver el México vs Corea en vivo gratis, les tenemos buenas noticias ya que el partido será transmitido en TV abierta por Canal 5 y Canal 9 de forma completamente gratuita, aunque si lo prefieres también lo puedes seguir en TUDN.

La transmisión del segundo juego de México en el Mundial 2026 comenzará desde las 6:30 de la tarde, tiempo del centro del país, y como siempre la cobertura contará con los mejores comentaristas, analistas y expertos de Televisa.

¿Hay transmisión online gratis del México vs Corea?

A diferencia del partido inaugural que se pudo ver online en el Canal de Youtube de TUDN, el juego México vs Corea no contará con transmisión por internet gratis, pero sí se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil, como celular, laptop o tablet, en la app de ViX.

Esto gracias al Pase Mundial, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones, y si ya cuentas con él aquí te dejamos el link de la transmisión para ver el México vs Corea del Sur online: vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608265.

PPP