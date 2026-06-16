¿Dónde Ver México vs Corea del Sur En Vivo? Canal y Transmisión Online del Partido del Mundial

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Conoce Dónde Ver México vs Corea del Sur del Mundial 2026México y Corea del Sur se medirán como parte de la segunda jornada del Grupo A. Fotos: AP

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