¿Cuándo Juega México en el Estadio Sede CDMX? Este Día Es el Partido Clave del Mundial 2026

El Estadio sede Ciudad de México tendrá otro partido de la Selección Mexicana; te decimos cuándo para que lo consideres

Selección MexicanaJugadores de la Selección Mexicana celebran su victoria el pasado 11 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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