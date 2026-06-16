¿Cuándo Juega México en el Estadio Sede CDMX? Este Día Es el Partido Clave del Mundial 2026

La actividad del Mundial continuará en territorio mexicano y el Estadio sede Ciudad de México volverá a convertirse en el espacio de uno de los encuentros más esperados; en N+ te compartimos cuándo juega la Selección Mexicana en dicho recinto.

Después de albergar el partido inaugural de la Selección Mexicana el pasado 11 de junio, cuando el tricolor derrotó 2-0 a Sudáfrica ante miles de aficionados que llenaron las tribunas, el inmueble mundialista tendrá otros encuentros que podrían marcar el rumbo de varios equipos en el torneo, entre ellos, el del equipo local.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aldea Global 2026: Donde el Mundo se Reúne para Celebrar el Fútbol y la Cultura

Próximo partido de la Selección Mexicana en el Estadio sede Ciudad de México

El próximo partido de la Selección Mexicana en el Estadio sede Ciudad de México será el día miércoles 24 de junio de 2026, fecha en la que enfrentará a Chequia.

El encuentro está programado para las 19:00 horas y podría resultar determinante para las aspiraciones del equipo nacional en el Mundial.

En ese sentido, tras comenzar el torneo con una victoria frente a Sudáfrica, el combinado mexicano buscará mantener el paso rumbo a la siguiente ronda ante una selección europea

La relevancia del Estadio sede Ciudad de México trasciende los partidos que alberga durante esta edición del torneo. Con la inauguración el 11 de junio, el inmueble se convirtió en el primer estadio en la historia en recibir tres partidos inaugurales de un Mundial.

FBPT