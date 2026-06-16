¿Qué Pasó con la Visa de Mehdi Torabi, Jugador de Irán? No Puede Ir a EUA al Partido vs Bélgica

Mehdi Torabi, jugador de Irán, no podrá ir a Estados Unidos al partido contra Bélgica, en N+ te compartimos qué pasó con su visa.

Cabe señalar que no es la primera dificultad que enfrenta el equipo iraní en cuanto a su entrada a EUA, que es uno de los tres países anfitriones del Mundial, ya que su capitán Mehdi Taremi y un integrante del cuerpo técnico tuvieron dificultades para ingresar al aeropuerto de Los Ángeles.

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¿Por qué Mehdi Torabi no podría entrar a Estados Unidos?

La visa americana de Mehdi Torabi perdió vigencia después del partido contra Nueva Zelanda, mientras que la de sus demás compañeros sigue vigente, con permiso de entrar y salir de Estados Unidos en varias ocasiones.

Esta situación impide que el futbolista pueda regresar a Estados Unidos para los próximos compromisos de la selección mientras no obtenga una nueva autorización migratoria.

Ante el inconveniente, la Federación de Futbol de Irán inició las gestiones necesarias para tramitar un nuevo visado que permita a Torabi reincorporarse a la concentración y estar disponible para los siguientes partidos.

Irán necesita sumar puntos en el Grupo G tras empatar 2-2 ante Nueva Zelanda en su debut mundialista. Posteriormente, el combinado asiático cerrará la fase de grupos con un partido frente a Egipto.

Por otro lado, hasta el momento, las autoridades estadounidenses y los organizadores del torneo no han emitido una postura oficial sobre el caso.

FBPT