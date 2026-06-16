¿Qué Pasó con la Visa de Mehdi Torabi, Jugador de Irán? No Puede Ir a EUA al Partido vs Bélgica

Mehdi Torabi, de la Selección de Irán, se podría perder el partido en EUA contra Bélgica; te contamos qué pasó con su visa

Mehdi TorabiMehdi Torabi en su calentamiento previo al partido contra Nueva Zelanda. Foto: Reuters

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