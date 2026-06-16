Sheinbaum Reconoce al Gabinete de Seguridad: "Son Servidores Públicos Excepcionales"

Los integrantes del Gabinete de Seguridad "quieren a México y quieren a su pueblo”, afirma la presidenta Claudia Sheinbaum

Gabinete de Seguridad en la conferencia mañanera del 16 de junio 2026Foto: Presidencia de México

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Sheinbaum destaca la labor del Gabinete de Seguridad: servidores públicos excepcionales que han logrado una significativa reducción de delitos en México.

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Claudia Sheinbaum elogia al Gabinete de Seguridad por su labor excepcional