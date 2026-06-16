Sheinbaum Reconoce al Gabinete de Seguridad: "Son Servidores Públicos Excepcionales"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció públicamente al Gabinete de Seguridad, luego de que hoy se anunció la disminución del delito de homicidio doloso en el país, en un 46%, de septiembre de 2024 a mayo de 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de junio de 2026, la presidenta destacó el trabajo de los integrantes del Gabinete de Seguridad y aseguró que “son funcionarios públicos excepcionales”.

"Mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración, y son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum Pardo subrayó la reducción de los homicidios dolosos y de todos los delitos de alto impacto, en México: “Prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024”.

¿Quiénes integran el Gabinete de Seguridad?

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar).

General Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional (GN).

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La mandataria dijo que el general Guillermo Briseño coordina a 120 mil hombres y mujeres que forman parte de la Guardia Nacional y “está 24 horas atento a lo que ocurra en el país”.

Sobre el secretario de Marina mencionó que “no solamente cuida los mares, las costas, sino nos cuida a todos los mexicanos”.

Al secretario de la Defensa Nacional le agradeció “su profesionalismo, su entrega a México”, mientras que de Omar García Harfuch dijo que “también es un extraordinario servidor público, honesto, trabajador”.

También a agradeció por su trabajo a Rosa Icela Rodríguez y a Marcela Figueroa.

Aquí puede ver el video completo de la conferencia mañanera de hoy