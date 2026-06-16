¿Sheinbaum se Reunirá con el Rey de España? Presidenta Habla Sobre Encuentro con Felipe VI

El rey de España visitará México con motivo del Mundial 2026

Rey de España Felipe VIFoto: EFE | Archivo

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La visita del rey de España a México en el Mundial 2026 podría incluir un encuentro con Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa esto para la relación entre ambos países? Infórmate aquí.

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