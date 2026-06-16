¿Sheinbaum se Reunirá con el Rey de España? Presidenta Habla Sobre Encuentro con Felipe VI

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló si se reunirá con el rey de España Felipe VI, con motivo de la visita del monarca a nuestro país, por el Mundial 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 16 de junio de 2026, la mandataria dijo que sí existe la posibilidad de que se reúna con el rey de España, en México, y mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está “viendo con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español, y yo creo que mañana les podremos informar”.

Adelantó que la posible reunión con el rey de España sería en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

¿Cuándo visitará México el rey de España?

El rey Felipe VI viajará a Guadalajara, Jalisco, para el juego España vs Uruguay, que se realizará el 26 de junio de 2026, en el estadio sede Guadalajara del Mundial 2026, correspondiente a la fase de grupos.

La visita del rey de España a México ocurrirá en el marco de una nueva etapa en la relación entre ambos países, luego de un periodo de distanciamiento después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una carta a Felipe VI en la que pidió que se reconocieran los abusos por la Conquista.

Sin embargo, España no emitió ninguna disculpa pública, pero en marzo de 2026, el rey Felipe reconoció que hubo "mucho abuso" durante la Conquista, en declaraciones en su recorrido por una exposición de México en Madrid.

En abril de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Barcelona para participar en una cumbre encabezada por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, donde ambos mandatarios exhibieron sintonía ideológica y sostuvieron un encuentro.

Recientemente, han visitado México José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, y Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno español, como parte del reforzamiento de la relación bilateral.

Aquí puedes ver el video completo de la conferencia mañanera de hoy