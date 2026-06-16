¿A Qué Hora Inicia Hoy Bloqueo de la CNTE en Zona Centro CDMX?

Aquí te decimos dónde y a qué hora inicia la protesta de la CNTE hoy, en CDMX

Integrantes de la CNTE bloquean paseo de la reforma a la altura del caballito · Tabacalera, cuauhtemoc | Silvana Flores

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Atención en CDMX: la CNTE protesta en Paseo de la Reforma. Conoce sus demandas y cómo afecta el tránsito en la ciudad.

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