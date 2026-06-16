¿A Qué Hora Inicia Hoy Bloqueo de la CNTE en Zona Centro CDMX?

Este martes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará con sus movilizaciones en Ciudad de México y en otros estados de la República mexicana; aquí te decimos cuál es la zona afectada por el posible bloqueo de hoy, 16 de junio de 2026, y a qué hora inicia la protesta, en CDMX.

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¿Por qué sigue la CNTE en CDMX?

Los integrantes de la CNTE siguen con sus protestas en CDMX ante la falta de acuerdos en las mesas de diálogo con el Gobierno federal, encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La CNTE dio inicio con una huelga nacional el 1 de junio de 2026, fecha en la que integrantes de la Sección 22, de Oaxaca, ya llevaban varios días de protestas y bloqueo en CDMX, desde el 25 de mayo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación exige a las autoridades federales solución a las siguientes demandas:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Derogación de la Reforma Educativa de 2019.

Regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Aumento salarial del 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones y cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

¿Dónde hay bloqueo de la CNTE hoy?

Se tiene previsto que líderes de la CNTE den hoy una conferencia de prensa a las 10:00 horas y, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la concentración de manifestantes será en la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma 10, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

También se prevén protestas de la CNTE en el Ángel de la Independencia y en el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Insurgentes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX no descartó que los manifestantes de la CNTE bloqueen Paseo de la Reforma, como parte de su protesta.

CNTE mantiene plantón en Centro CDMX

Cientos de integrantes de la CNTE mantienen el plantón que instalaron en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, desde antes de que iniciara la huelga nacional.

Evita transitar por las calles afectadas por el plantón, en las inmediaciones del Zócalo CDMX, donde esta noche, realizarán su Asamblea Nacional Representativa, en la que acordarán las acciones para seguir exigiendo sus demandas al Gobierno de México.

Alternativas viales por bloqueo en la Torre del Caballito

Ante el posible bloqueo de la CNTE en la Torre del Caballito, la SSC recomendó circular por las siguientes vías alternas:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

Mapa de la Torre del Caballito