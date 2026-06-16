Marchas HOY 16 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 16 de junio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Cuauhtémoc

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se reunirá en:

10:00 Horas.

Torre del Caballito en avenida Paseo de la Reforma número 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón

Grupo de animación “La Fiebre Amarilla” se concentrará en:

12:00 Horas.

Avenida Monte de las Cruces número 273, colonia Tianguillo, alcaldía Cuajimalpa.

18:00 Horas.

Ángel de la Independencia , en avenida Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Hotel en avenida Javier Barros Sierra número 540, colonia Lomas de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

18:30 Horas.

Querétaro número 225, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Xochimilco

Xochimilco en Bici rodará de:

20:00 Horas.

Avenida San Lorenzo número 5, colonia Bosque del Sur.

Con destino a Primavera número 106, colonia Ángel Zimbrón, alcaldía Miguel Hidalgo.

Coyoacán

Caracoles Biker rodarán de:

21:00 Horas.

Avenida Miguel Ángel de Quevedo y avenida División del Norte número 1078 , colonia Parque San Andrés.

Con destino al Cerro de la Estrella, Parque Nacional Cerro de la Estrella, alcaldía Iztapalapa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de junio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSCCDMX

LECQ