Marchas HOY 16 de Junio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

Bloqueo en la caseta de Tlalpan en la Autopista México-Cuernavaca.Foto: Cuartoscuro

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No te quedes atrapado en el tráfico de la CDMX. Consulta las marchas y eventos de hoy, 16 de junio, para planificar tu día sin sorpresas. Descubre todos los detalles.

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