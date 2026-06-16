Embajador Johnson Destaca Colaboración: EUA Entrega a 313 Personas Buscadas por México

El representante diplomático de Estados Unidos en nuestro país señaló que esta contención de criminales muestra la sólida cooperación entre ambas naciones

Autoridades de EUA entregan a un hombre buscado por delitos sexuales en MéxicoAutoridades de EUA entregan a un hombre buscado por delitos sexuales en México. Foto: @USAmbMex

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Embajador Johnson destaca la entrega de 313 criminales a México como muestra de sólida cooperación entre EUA y México. ¿Qué significa esto para la seguridad de ambos países?

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