Embajador Johnson Destaca Colaboración: EUA Entrega a 313 Personas Buscadas por México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, volvió a referirse a la cooperación entre ambos gobiernos en el combate contra la criminalidad.

Dijo que la administración Trump ha entregado a 313 personas buscadas por la justicia mexicana desde la llegada del magnate a la Casa Blanca, en enero de 2025.

"Durante la Administración del Presidente Trump, los Estados Unidos han transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia para que enfrenten las consecuencias de sus actos", señaló.

A través de sus redes sociales, Johnson puso como ejemplo la detención de un sujeto buscado en nuestro país por al menos dos delitos.

"Autoridades estadounidenses de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande ( @USBPChief y @USBPChiefRGV) capturaron y entregaron a un ciudadano mexicano buscado en México por prostitución de un menor y agresión sexual.

Cabe destacar que entre los casos recientes, en sentido inverso, México trasladó en enero pasado a Estados Unidos a 37 presos requeridos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Una sólida colaboración

Aunque el diplomático no dio más detalles de esas 313 personas entregadas a México, destacó el hecho como una muestra de cooperación entre ambas naciones.

"Este caso representa un ejemplo más de la sólida cooperación 🇺🇸🇲🇽 que impulsan @POTUS @realDonaldTrump y la Presidenta @Claudiashein. Juntos, llevamos a los criminales ante la justicia y hacemos que nuestras naciones estén más seguras".

La declaración se produjo días después de que la embajada de Estados Unidos anunciara una "nueva era" de cooperación en seguridad tras una reunión entre representantes de 15 agencias estadounidenses y autoridades mexicanas.

Además, en las últimas semanas, Ronald Johnson ja destacado reiteradamente la coordinación bilateral en temas como la lucha contra el narco, seguridad fronteriza e intercambio de información.

Y también, estuvo envuelto en la polémica al enviar un mensaje donde pidió que no se politice la lucha contra el crimen, que mereció una respuesta de la presidenta Sheinbaum, quien le pidió enfocarse en la parte diplomática.

ICM