Roban Unidades de Sangre del Hospital General de Huauchinango, Puebla

Tres personas presuntamente armadas robaron dos unidades de sangre del Hospital General de Huauchinango en la sierra norte de Puebla.

Los informes policiacos indican que la madrugada del domingo dos hombres y una mujer llegaron al hospital y se identificaron como familiares de una paciente de nombre Esmeralda de 22 años, quien horas antes ingresó por una herida de arma blanca.

La mujer que se identificó como madre de Esmeralda solicitó alta voluntaria de la paciente para trasladarla a un hospital particular ante la falta de anestesiólogo en el hospital público.

Al mismo tiempo en el área de laboratorios del hospital, un hombre fue sorprendido saliendo de esa zona restringida con un bulto sospechoso entre su ropa, al intentar ser detenido por personal médico, los amenazó aparentemente con un arma de fuego, informaron autoridades del municipio a través de un comunicado.

Minutos después la mujer y los dos hombres, así como la paciente Esmeralda, escaparon con las dos unidades de plasma a bordo de un vehículo color guinda.

Recuperan bolsas de sangre

Tras el robo, elementos de la Policía Municipal activaron un protocolo de búsqueda para localizar el vehículo y a los sospechosos, sin embargo, horas más tarde la paciente Esmeralda fue llevada de regreso al hospital sin presentar signos vitales, mientras que las autoridades pudieron recuperar las dos bolsas de sangre.

En un comunicado el Ayuntamiento de Huauchinango descartó que el robo se haya realizado por parte de un grupo armado y señaló que la seguridad del hospital está a cargo de la Policía Auxiliar.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal ha informado sobre el tema y no se reportan personas detenidas.

La Fiscalía General de Puebla ya realiza las investigaciones.

Con información de Antonio Morán

LECQ