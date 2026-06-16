Roban Unidades de Sangre del Hospital General de Huauchinango, Puebla

Una mujer y dos hombres que se habían identificado como familiares de una paciente escaparon con las bolsas de sangre

Las autoridades pudieron recuperar las bolsas de sangre.Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tres personas roban sangre del Hospital de Huauchinango y escapan. Regresan sin vida al centro médico a paciente involucrada. La policía recupera las bolsas. Conoce más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+