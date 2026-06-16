Adrian, el Único Fan de Cabo Verde en el Zócalo que Celebró el Empate Contra España

Un suizo con cariño especial a Cabo Verde fue el único con la playera de los "Tiburones Azules" en la Plaza de la Constitución y reunió a varios mexicanos para celebrar el empate ante la "Furia Roja"

Cabo VerdeAdrian Sürm es un especialista financiero, fan de hueso colorado del FC St. Gallen. Foto: IG | Adrian Sturm.

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Desde Suiza hasta México, Adrian Stürm celebra el empate de Cabo Verde ante España. Conoce la historia del fanático que conquistó el Zócalo.

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