Adrian, el Único Fan de Cabo Verde en el Zócalo que Celebró el Empate Contra España

Entre el mar de playeras rojas de España y verdes de México, perdido en la inmensidad del Zócalo, Adrian Stürm, con el uniforme azul de Cabo Verde, siguió minuto a minuto el debut de esa selección en el Mundial 2026.

Era el único aficionado ahí, en el corazón de México, del país del archipiélago africano, ubicado el Atlántico frente a las costas de Mauritania, Senegal y Gambia, a miles de kilómetros de distancia.

Originario de Suiza, pero con el corazón caboverdiano, Adrian no ocultó su felicidad por el empate de su selección ante España, que le sabe a triunfo.

Con su playera de "Los Tiburones Azules", recorrió la explanada saludando, posando para fotografías y recibiendo muestras de cariño de decenas de mexicanos que celebraron la histórica participación de su equipo.

"Hace dos años estuve en Durango. Después regresé a Suiza y ahora regresé aquí a la Ciudad de México. Las personas son muy agradables, excelente cultura y especialmente el puntaje de Cabo Verde, es muy bueno, excelente", dijo.

"Estoy muy feliz", afirmó.

En medio del festejo, el aficionado fue lanzado por los aires por varios mexicanos que acompañaron su emoción por la histórica igualada de Cabo Verde, que debutó en la justa mundialista de la FIFA y consiguió su primer punto.

"¡Olé, olé, olé, Cabo, Verde!", gritaban las personas que asistieron a la Plaza de la Constitución para ver el juego.

Y es que aquí, en el Fan Fest, el lunes se hizo santo para ver a la "Furia Roja", una de las favoritas para llevarse la copa. Fue el primero de cuatro encuentros en una jornada marcada por las emociones, los personajes y la pasión por el futbol.

¿Quién es Adrian Stürm?

Adrian Sürm es un especialista financiero, fan de hueso colorado del FC St. Gallen, uno de los clubes más antiguos de Europa y de Suiza, según la información verificada por N+.

En una entrevista con Diario El Salvador, explicó que apoya a Cabo Verde porque ha pasado muchas vacaciones en el archipiélago, lo que le permitió desarrollar un fuerte vínculo afectivo con el país y su selección de futbol.

Se dijo feliz por el punto obtenido este lunes 15 de junio y calificó el resultado como algo increíble, pues todos auguraban una goliza ante los españoles.

Lamentó el empate 1-1 de Suiza frente a Catar el pasado sábado y dijo que los futbolistas de su país dejaron ir dos unidades valiosas en el Grupo B.

"Estoy muy feliz de que hoy hayamos conseguido un punto. Cuando Suiza empató, sentí que habíamos dejado escapar dos puntos. Fue doloroso. Y ahora este resultado es increíble", comentó.

Según los videos que se viralizaron en redes sociales, Adrian estaba en el Zócalo con su pareja, Nicole, con quien suele viajar a varios destinos turísticos.

Asimismo, dijo al medio salvadoreño que le gusta México porque percibe que todo funciona de manera organizada y ha tenido buenas experiencias con el trato de la gente, quienes se han mostrado amables durante la fiesta mundialista.

De paso, reconoció la gastronomía mexicana como los tacos y los chapulines. En general, dijo que la comida es deliciosa.

"Me gustaría tener en casa una mamá que cocinara tan bien como las mamás mexicanas", deseó, según un video compartido de la entrevista por la sección deportiva de Diario El Salvador.

Desvelos, felicidad y dominadas

Entre la multitud de este lunes, Luis, un torero originario de Barcelona, vivió cada minuto con intensidad. Gritó, rió, sufrió, rezó y estuvo al borde de las lágrimas.

"He rezado, pero bueno, el otro equipo se posicionó bien y ya está. Pensé que íbamos a golear; lamentablemente no se ha dado, es lo que hay", se resignó.

Luis llegó prácticamente directo del aeropuerto: "Doce horas de vuelo. He llegado hace 4 horas, sin dormir", dijo.

Y aunque el marcador quedó 0-0, la confianza sigue intacta. "Pero ánimo, ¡ánimo!, ¡van a remontar!", confió. "Claro que van a remontar. Somos la mejor selección del mundo", añadió.

Y entre malabares, fotografías y aplausos, "SuFridoKahlo" mostró sus habilidades con el balón pie esperando que algún director técnico lo descubra.

"Sigo aquí para cuando me quieran convocar, aquí estaré", comentó. Mientras tanto, convivió y disfrutó la fiesta.

"Espectacular. Yo vengo a compartir con los demás, pero vengo a apoyar al equipo; aunque no juegue hoy, yo lo vengo a apoyar, ¡Viva México!", arengó.

La presencia internacional también llegó desde Colombia.

José, conocido como "El Tigre Colombiano", lució un vistoso atuendo inspirado en el Carnaval de Barranquilla. Para él no hay mejor sede que México.

"Llegué a las 2:30 de la mañana, pero ya siento ahora sí el Mundial, como el Carnaval de Barranquilla. Aquí está la sangre, reina el calor humano.

"Estoy feliz de estar aquí. Que disfruten el futbol; además de ser un juego, es conocer gente, ser una familia grande, la familia grande del futbol. ¡Que viva México y Colombia!", gritó.

La lluvia interrumpió la fiesta que más tarde siguió.

Con información de Farah Reachi

ASJ