Selección de Irán Vuelve con Demoras a Tijuana y la Reciben con Rosas Rojas

La selección de futbol de Irán volvió a su campamento base en Tijuana la madrugada de este martes 16 de junio, luego de horas de retraso por la retención de dos miembros del equipo en el Aeropuerto de Los Ángeles, tras disputar su primer partido del Mundial 2026.

La Federación de Futbol de la república islámica confirmó que el avión que trasladó a la delegación y al equipo persa aterrizó alrededor de las 1:30 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez de la ciudad fronteriza de Baja California.

En imágenes compartidas por el organismo, se ve que los futbolistas y el personal técnico fueron recibidos con rosas rojas, lo que fue calificado como una bienvenida cálida.

"Debido a una demora injustificada en el proceso de salida de Mehdi Taremi y Saeed Al-Hawie en el aeropuerto de Los Ángeles, volaron a Tijuana con retraso", se indicó en un comunicado.

"Cuando los jugadores de la selección nacional regresaron a Tijuana, Mehdi Taj, presidente de la federación, Mehdi Mohammad Nabi, jefe de la selección nacional, Hedayat Mombani, secretario general de la federación, y el embajador iraní en México recibieron a los jugadores en el aeropuerto y les dieron una cálida bienvenida", se añadió.

Todo el equipo fue recibido al pie de las escaleras del avión por los funcionarios referidos. El primero en salir de la aeronave fue el entrenador Amir Ghalenoei.

Los futbolistas iraníes retornaron más de cinco horas después de haber terminado el partido contra la selección de Nueva Zelanda, contra la cual empataron 2-2 este lunes 15 de junio en su primer cruce del Grupo G de la competencia internacional de la FIFA.

¿Por qué hubo retrasos?

Previamente, la federación reportó la retención del delantero Taremi, con pasado de servicio militar en la Guardia Revolucionaria Islámica, así como del integrante del cuerpo técnico, Al-Hawie.

En el comunicado más reciente, la autoridad futbolística no detalló los motivos de la demora, aunque probablemente estén vinculados al conflicto diplomático y las estrictas medidas migratorias de Estados Unidos, aunado a la guerra en Medio Oriente.

En 2019, Washington declaró organización terrorista al ejército ideológico del régimen iraní. En el viaje de ida para enfrentar a Nueva Zelanda se presentaron los mismos problemas.

Asimismo, se reportó que la visa para entrar en Estados Unidos del jugador Mehdi Torabi expiró tras una entrada en territorio estadounidense y debe renovarla para el siguiente partido del 21 de junio ante Bélgica.

El organismo indicó que el resto de jugadores cuenta con visados de entrada múltiple para viajar a Estados Unidos, pero el de Torabi sólo tenía validez para una entrada, que se usó para el partido disputado este lunes ante Nueva Zelanda.

La Federación Iraní de futbol ya inició los trámites para obtener un nuevo visado para Torabi con el objetivo de que pueda acompañar a la selección nacional en sus próximos partidos, se afirmó.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó el vestidor de los jugadores iraníes para reconocer su participación en medio del conflicto bélico.

Pero el técnico de la selección persa le reclamó el trato que obliga al equipo a retornar el mismo día a su campamento en Tijuana y le dijo que son los más oprimidos del Mundial.

El próximo partido de Irán será el 21 de junio en Los Ángeles contra Bélgica y el 26 de junio se medirán ante Egipto en Seattle.

Los jugadores tenían previsto concentrarse en Tucson, Arizona, pero la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica complicaron todo. Incluso estaba en duda que los iraníes acudieran al torneo y que no se dieran visas a todos los jugadores. Parte de la delegación todavía no cuenta con el documento.

ASJ