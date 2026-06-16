Selección de Irán Vuelve con Demoras a Tijuana y la Reciben con Rosas Rojas

Los jugadores y el cuerpo técnico de la república islámica regresaron a su campamento en la ciudad fronteriza de México, horas después de que dos miembros del equipo fueran retenidos en Los Ángeles

IránFoto: Federación de Fútbol de Irán.

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Jugadores iraníes llegan a Tijuana tras retención en L.A. por tensiones diplomáticas. Con rosas rojas, fueron recibidos calurosamente. ¿Cómo impactará esto en su próximo partido contra Bélgica?

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