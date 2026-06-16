Infantino Visita Vestidor de Irán y le Dicen que Es el Equipo Más Oprimido del Mundial

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó de forma sorpresiva el vestidor de la selección iraní, luego del empate del combinado persa ante Nueva Zelanda, y le reprocharon que el equipo de la república islámica es el "más oprimido" del Mundial 2026.

La Federación de Futbol de Irán compartió el mensaje del dirigente del ente rector del futbol a nivel internacional, quien se dirigió a los jugadores y al cuerpo técnico para reconocer su participación en medio del conflicto en Medio Oriente.

"Esta noche han tenido un partido difícil y con un poco más de suerte podrían haber ganado. Le han demostrado a su familia, amigos y al mundo que merecen estar en la Copa del Mundo", señaló.

Infantino agradeció a los futbolistas por acudir al torneo y destacó que envían una señal poderosa al planeta. Además, reconoció la unión en las tribunas, pese a quienes protestaron contra la selección en el juego disputado este lunes en Los Ángeles que terminó 2-2.

"Les agradezco su presencia en esta competición. Sé cómo se sienten ahora, pero son más grandes que todos estos problemas y están enviando un mensaje muy poderoso al mundo", dijo.

"Esta noche lograron unir a todos los presentes en el estadio para apoyar a la selección iraní y demostrar solidaridad. Les agradezco por ello", añadió.

En un video compartido por la federación iraní se ve que Infantino se expresó en inglés y un traductor transmitió sus palabras al equipo. Igual se compartieron fotografías de los jugadores con el presidente de la FIFA.

"Están haciendo historia y el mundo entero los está viendo. Sigan con pasión, denlo todo en la cancha y continúen por ustedes mismos, por sus familias, sus amigos, su nación y por toda la gente del mundo que se enamoró de la selección. Son más fuertes que nada", animó el suizoitaliano.

Le reclaman el mal trato

Sin embargo, no todo fueron risas y discursos emotivos, pues el entrenador Amir Ghalenoei reclamó a Gianni Infantino que la selección de Irán ha recibido un mal trato en el Mundial, en referencia a los problemas con visas y su obligación de concentrarse fuera del territorio donde son sus partidos de la primera fase.

Aunque el director técnico agradeció el esfuerzo de la FIFA por mediar para que el cuadro persa pudiera estar en la justa mundialista, urgió al dirigente a resolver el problema humano y logístico.

"Considerando las condiciones y las instalaciones que crearon para nosotros, nos consideramos el equipo más oprimido en la era de la Copa Mundial. Esto fue una injusticia que se le hizo a este equipo", reprchó el seleccionador.

Enseguida, se quejó de que no toda la delegación cuenta con la visa estadounidense, lo que dificulta más la participación en la edición que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

"Aunque estamos participando en estas competiciones con el apoyo del presidente de la FIFA, nuestro presidente de la federación, gerente del equipo, gerente interno y oficial de medios no pueden acompañar al equipo.

"En tales circunstancias, los miembros del cuerpo técnico también han asumido muchas responsabilidades ejecutivas, y esto ha hecho que nuestro trabajo sea difícil", detalló.

Ghalenoei señaló que debido a la diferencia de unas 10 horas y media entre Los Ángeles e Irán, necesitaban llegar con mucha anticipación para adaptarse y recuperarse adecuadamente, pero no se les permitió estar con suficiente tiempo antes del partido ni siquiera un par de días.

Además, después del juego fueron obligados a viajar de inmediato a México en lugar de descansar, lo que afectará su recuperación y retrasará su preparación para el siguiente encuentro.

"Espero que la FIFA actúe con más firmeza en el futuro para que ningún equipo se enfrente a tales condiciones. Aprendimos de ustedes que el futbol es un campo de humanidad y disfrute, pero lamentablemente algunas decisiones de los anfitriones nos arrebataron esa humanidad y disfrute", abundó el entrenador.

Previamente, el técnico había manifestado sus quejas en conferencia de prensa, aunque confió en que superarán los obstáculos.

Estados Unidos, que estuvo en conflicto militar con Irán durante meses hasta que se anunció un acuerdo de paz el domingo, se negó a expedir visados ​​a algunos miembros del personal de apoyo del equipo y solo proporcionó documentos de viaje a los jugadores en el último momento.

"Un desastre"

La estrella de la república islámica, Mehdi Taremi, también calificó de "desastre" el trato recibido por su equipo en el torneo tras el partido.

"Es una gran fuente de estrés para los jugadores, el personal y todos, pero no contamos con ese apoyo, y creo que la FIFA tiene que ayudarnos más", declaró a los periodistas.

"En realidad, para nosotros todo es un desastre", criticó y reveló que los jugadores se enteraron de que abandonarían Estados Unidos el lunes el mismo día del partido.

"Estamos hartos de esta situación, porque desde hace dos meses, el mes pasado, tenemos muchos problemas"

Taremi afirmó que el presidente de la FIFA había estado en el vestuario de Irán discutiendo el tema pero en medio "hay otras cosas" que todos saben.

"No queremos poner excusas, pero todo lo que hace el anfitrión es un desastre para la selección nacional de Irán", añadió.

Por otro lado, agradeció el apoyo de los aficionados, especialmente en Los Ángeles y Tijuana, donde destacó el ambiente positivo y la hospitalidad recibida.

"En cuanto a Tijuana, debo decir que nos sentimos muy cómodos allí, todos son amables con nosotros y nos quieren, así que les agradezco mucho", dijo.

Señaló que el equipo se ha sentido respaldado por la gente en ambas ciudades y expresó su deseo de que ese apoyo continúe en los próximos partidos.

El capitán afirmó que los jugadores no tienen control sobre decisiones administrativas relacionadas con viajes o coordinación, y que muchas de esas cuestiones deben ser respondidas por la federación o la FIFA.

Explicó que el equipo ha estado bajo presión constante en los últimos meses debido a estos problemas, lo que ha generado cansancio físico y mental.

En el plano político, evitó pronunciarse, dejando claro que su enfoque es únicamente deportivo. Dijo que la selección busca representar a los iraníes dentro y fuera del país y que su objetivo es unir a los aficionados a través del futbol, sin involucrarse en otros temas.

"¡Soy futbolista, no político! Estamos aquí para jugar al futbol. Estoy listo para hablar del juego y estoy listo para responder a todas sus preguntas al respecto, pero todas las preguntas que se hicieron fueron sobre problemas y temas políticos. La verdad es que estamos cansados ​​de hablar de eso", respondió cuando le preguntaron sobre si quería enviar un mensaje al presidente Donald Trump.

Luego de la visita de Infantino al vestuario, la federación iraní informó de la retención de Taremi y de otro integrante del cuerpo técnico, lo que demoró el regreso de la selección a Tijuana. También se indicó que la visa de un jugador venció luego de un solo ingreso a Estados Unidos. Los jugadores volvieron hasta la madrugada de este martes.

ASJ