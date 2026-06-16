Infantino Visita Vestidor de Irán y le Dicen que Es el Equipo Más Oprimido del Mundial

El presidente de la FIFA acudió al vestidor de los jugadores del equipo persa, cuyo seleccionador le manifestó que son el equipo más oprimido del Mundial

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El presidente de la FIFA, Infantino, visita el vestidor de Irán tras el empate con Nueva Zelanda. El equipo denuncia opresión y problemas de visado. ¿Podrán superar estos obstáculos?

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