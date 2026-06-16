Trump Dice en el G7 en Francia que Irán Nunca Tendrá un Arma Nuclear

El presidente de Estados Unidos se refirió durante la reunión que tiene lugar en Évian, sobre los conflictos en Irán y Ucrania, confirmó además un encuentro con Zelenski

Donald Trump durante la reunión del G7 en Francia.Foto: Reuters

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En el G7, Trump asegura que Irán enfrentará consecuencias si busca armas nucleares. Además, se reúne con Zelenski para abordar el conflicto con Rusia. Descubre los detalles.

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