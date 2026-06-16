Trump Dice en el G7 en Francia que Irán Nunca Tendrá un Arma Nuclear

Durante la cumbre del G7 en Évian, Francia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia "debería alcanzar un acuerdo" con Ucrania, también confirmó un encuentro con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

En una reunión bilateral con el emir de Catar, Trump indicó a la prensa:

"Rusia debería alcanzar un acuerdo con Ucrania. Rusia ha perdido una enorme cantidad de personas, y Ucrania también"

El mandatario estadounidense dijo que mantuvo "una reunión" con su par ucraniano Zelenski, quien participó en la segunda jornada de cumbre y que otras discusiones estaban previstas este martes.

Irán

Respecto al conflicto en Irán, Donald Trump señaló ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso ocurra, la nación sufrirá consecuencias inimaginables.

"No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles"

Además aseguró que no tiene "ninguna obligación" de invertir en Irán, luego del protocolo de acuerdo alcanzado con Teherán para finalizar el conflicto en Medio Oriente.

"No invertimos ningún dinero en Irán"

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Irán, Israel y Estados Unidos, Acuerdan un Alto al Fuego

El republicano, pidió también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que sea "más responsable" en sus acciones respecto al Líbano y dijo no estar "contento" con la forma en ese país ha actuado.

"No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin, y cuando eso ocurre, proyecta una imagen negativa sobre el gran acuerdo, que es el acuerdo con Irán"

Merz regala a Trump camiseta de la selección de Alemania

Al inicio de la reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 que arrancó este martes con ese encuentro su segunda jornada, el canciller alemán, Friedrich Merz, le obsequió a Trump una camiseta de la selección de Alemania con su apellido y el número 47, un gesto referente a ser el mandatario 47 de Estados Unidos.

Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, estaban sentados ya en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, Emmanuel Macron quien tenía a ambos lados tanto a Trump como a Zelenski.

Merz se paró para darle la camiseta, que el mandatario republicano recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa.

Trump cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el domingo pasado.

Merz afirmó en X:

"Feliz 80 cumpleaños con retraso, @POTUS. Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo"

Mensaje que acompañó con una fotografía del momento en el que le dio la camiseta y de otra con un primer plano de la misma.

Con información de AFP y EFE

LECQ