Acusan a Papá e Hijo Mexicanos por Traficar 200 kilos de Metanfentamina en Australia

Los dos hombres fueron detenidos con una mujer en Sídney, pero ella quedó en libertad mientras continúan las investigaciones; los acusados enfrentan penas de cadena perpetua

AustraliaFoto: Policía de Australia.

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200 kg de metanfetamina incautados en Sídney: dos mexicanos acusados enfrentan cadena perpetua. Una mujer fue liberada mientras continúan las investigaciones. Descubre más sobre este caso.

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