¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México este 16 de Junio 2026

Diariamente se registran varios sismos en México. Te decimos la magnitud y epicentro de los temblores de hoy, 16 de junio de 2026.

Como todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad en nuestro país y detalla la magnitud y epicentro de los movimientos telúricos, aunque la mayoría son imperceptibles y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los temblores de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante la madrugada de hoy, el Sismológico informó sobre varios sismos en el país, los de magnitud mayor a 4.0 registrados en las últimas horas son:

A las 6:09 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3 a 116 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 10 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 116 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 16/06/26 06:09:41 Lat 13.87 Lon -92.84 Pf 10 km pic.twitter.com/LnpzapnZyz — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 16, 2026

A las 5:09 horas, se registró un sismo de magnitud 4.0 a 45 km al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz, a 138 km de profundidad.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 45 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 16/06/26 05:09:08 Lat 17.48 Lon -94.83 Pf 138 km pic.twitter.com/OnJXU33722 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 16, 2026

A las 2:31 horas, se registró un sismo de magnitud 4.1 a 111 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a 9 km de profundidad.

Con información de N+.

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