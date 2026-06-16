¿Sentiste el Temblor Hoy? Magnitud y Ubicación de Sismos en México este 16 de Junio 2026

Te decimos la magnitud y ubicación de los sismos registrados en las últimas horas en México hoy, 16 de junio de 2026

Personas sales a calles de la CDMX por sismoPersonas sales a calles de la CDMX por sismo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sismos en México: magnitud y epicentro de los temblores de hoy, 16 de junio. Infórmate sobre los movimientos telúricos más relevantes con N+.

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