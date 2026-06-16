¿Por Qué Tiene el 47 la Playera de Alemania que le Dieron a Trump? Este Es el Motivo del Número

Te decimos por qué el canciller de Alemania le dio a Trump una playera de su selección con el número 47

Trump recibe playera de la seclección de AlemaniaTrump recibe playera de la seclección de Alemania durante reunión del G7. Foto: EFE

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En plena cumbre del G7, Trump recibe una camiseta de Alemania con el número 47. Conoce el simbolismo detrás de este regalo especial.

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