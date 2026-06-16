¿Por Qué Tiene el 47 la Playera de Alemania que le Dieron a Trump? Este Es el Motivo del Número

Este martes, 16 de junio de 2026, el canciller alemán, Friedrich Merz, regaló al presidente estadounidense, Donald Trump, una camiseta de la selección de Alemania con el apellido del líder republicano en la espalda y el número 47. Te decimos el motivo del número.

Merz le entregó la playera a Trump al inicio de una reunión centrada en Ucrania dentro de la cumbre del G7 en Évian, Francia, que hoy arrancó con ese encuentro su segunda jornada.

Los líderes del G7, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el del Consejo Europeo, António Costa, se encontraban ya sentados en la mesa de negociación, presidida por el anfitrión, el francés Emmanuel Macron.

El presidente galo tenía a ambos lados tanto a Trump como a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Este último, invitado especial para la ocasión, había sido recibido en persona por Macron a su llegada al Hotel Royal, epicentro de la cita.

¿Qué significa el 47 en la playera que Alemania le dio a Trump?

Friedrich Merz, se levantó para darle la camiseta con el número 47, que Trump recibió con una sonrisa y mostró al resto de asistentes, para después doblarla y dejarla sobre la mesa.

El número se debe a que Trump es el 47 mandatario de Estados Unidos. Además, el líder republicano, cuyo abuelo paterno era de origen alemán, cumplió 80 años el pasado domingo.

"Feliz 80 cumpleaños con retraso, @POTUS. Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo", afirmó Merz en X, donde acompañó su mensaje de una fotografía del momento en el que le dio la camiseta y de otra con un primer plano de la misma.

Su entrega tiene lugar además en plena Copa Mundial de fútbol, que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá y cuya final está prevista para el 19 de julio.

Con información de N+ y EFE.

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