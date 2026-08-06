Detienen a Presunto Implicado en Asalto a Karely Ruiz: Así Reaccionó la Influencer

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la detención de un hombre señalado como presunto responsable del robo con violencia ocurrido en la casa de la influencer Karely Ruiz, que se registró el pasado 29 de julio en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Quién es el detenido

El fiscal Javier Flores identificó al sujeto como Guillermo "N", de 30 años. Tras la captura, el hombre quedó interno en el Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

De acuerdo con el funcionario, la detención se logró gracias a pruebas científicas: huellas dactilares localizadas en la vivienda de la creadora de contenido permitieron vincularlo con los hechos.

Por el momento, la Fiscalía mantiene reserva sobre el lugar, la hora y las circunstancias exactas de la captura, así como sobre posibles antecedentes del detenido.

Recuperan parte de lo robado

Las autoridades informaron que ya fue recuperada una porción de los bienes sustraídos: 20 mil pesos en efectivo y parte de las joyas, cuyo valor total ascendía a 200 mil pesos. La investigación continúa abierta para dar con el resto de los implicados, incluida una posible persona cercana a la víctima que habría facilitado información a los asaltantes para ingresar a la vivienda.

La reacción de Karely Ruiz

Al conocer la noticia, Karely Ruiz reaccionó en una historia de Instagram con un mensaje breve: aseguró que se hará justicia y que la verdad saldrá a la luz.

Cómo ocurrió el asalto

El robo se registró el 29 de julio, cuando, según el relato de la influencer y su pareja, Jhon Echeverry, varios hombres armados ingresaron a la vivienda y agredieron físicamente a Echeverry. Karely Ruiz narró que llegó a temer un intento de secuestro, ya que su hija se encontraba en la casa en ese momento y escuchó comentarios de los agresores que la alarmaron. Las autoridades, sin embargo, descartaron que se tratara de un intento de secuestro.

Tras el ataque, la pareja buscó ayuda con vecinos para contactar a la policía, pero no fue recibida. Karely Ruiz también salió al paso de quienes especularon que el robo fue un montaje para generar exposición mediática, negando tajantemente esa versión.