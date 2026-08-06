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Detienen a Presunto Implicado en Asalto a Karely Ruiz: Así Reaccionó la Influencer

La Fiscalía de Nuevo León detuvo a un hombre señalado por el robo con violencia en casa de Karely Ruiz. Esto se sabe del caso y la reacción de la influencer.

Detienen a presunto implicado en el asalto a Karely RuizDetienen a presunto implicado en el asalto a Karely Ruiz. Foto: Cuartoscuro

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La Fiscalía de Nuevo León detiene a un hombre por el asalto a Karely Ruiz. Parte de los bienes robados han sido recuperados. Descubre cómo reaccionó la influencer.

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