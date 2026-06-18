¿Cuántos Goles Se Anotaron en los Primeros 24 Juegos del Mundial? Revisa las Estadísticas

La primera jornada de la fase de 12 grupos del primer Mundial con 48 selecciones dejó, hasta el miércoles 17 de junio, un promedio de 3.1 goles por partido. En los siete días iniciales de competencia internacional de la FIFA se marcaron 75 tantos, con Lionel Messi como líder de goleo.
En la carrera por el título de máximo goleador de la edición 23 del torneo, los futbolistas que suman dos dianas son, hasta ahora, el francés Kylian Mbappé, el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland, quien debutó en un torneo de esta categoría.
A este grupo selecto se sumaron de manera sorpresiva el alemán Kai Havertz, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el neozelandés Elijah Just.
Messi, que defiende con Argentina el título conseguido ante Francia hace cuatro años, igualó al alemán Miroslav Klose con 16 goles en Copas del Mundo.
Ambos comparten el registro como máximos anotadores históricos del torneo, aunque todo apunta a que el argentino podrá romper esa marca e impondrá un nuevo récord en esta edición.
Mbappé llegó a 14 goles en los Mundiales, con lo que superó a Pelé. Sumó 58 goles con la selección francesa, por encima de Olivier Giroud, y ahora es el máximo anotador histórico de Les Bleus. También se prevé que supere al "fenómeno" Ronaldo que logró 15 tantos y alcance a Messi.
Las goleadas más abultadas fueron las de Alemania, que venció 7-1 a Curazao en el Grupo E; Suecia, que ganó 5-1 a Túnez en el F; Estados Unidos, que superó 4-1 a Paraguay en el D; y Noruega, que derrotó 1-4 a Irak en el I.
Hasta hoy, el único partido que terminó sin goles fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde, la selección africana que jugó su primer Mundial y sumó el primer punto de su historia. Un récord total.
La primera de las tres jornadas de la fase de grupos dejó tres expulsiones, todas en el partido inaugural, disputado en el estadio Sede Ciudad de México el 11 de junio.
Las tarjetas rojas fueron para los sudafricanos Sphephelo Yaya Sithole y Themba Zwane, así como para el mexicano César Montes, ya en tiempo añadido. En las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022 solo se mostraron cuatro tarjetas rojas en total en cada torneo.
¿Cuáles son los resultados de la primera jornada?
Así quedó el panorama de los 12 grupos y queda dispuesta la segunda jornada a partir de este jueves 18 de junio:
Grupo A
México y Corea del Sur lideran con 3 puntos; Chequia y Sudáfrica cierran tras caer en el debut.
-Segunda jornada
Chequia - Sudáfrica
México - Corea del Sur
Grupo B
Cuádruple empate entre Suiza, Canadá, Catar y Bosnia y Herzegovina luego de dos partidos con resultado idéntico: 1-1.
-Segunda jornada
Canadá - Catar
Suiza - Bosnia y Herzegovina
-19 de junio-
Grupo C
Escocia tiene 3 puntos al imponerse a Haití (1-0) y mira también por el retrovisor a Marruecos y Brasil, que dejaron 1-1 en el estreno.
-Segunda jornada
Escocia - Marruecos
Brasil - Haití
Grupo D
Estados Unidos vapuleó por 4-1 a Paraguay y Australia derrotó por 2-0 a Turquía.
-Segunda jornada
Estados Unidos - Australia
Turquía - Paraguay
-20 de junio-
Grupo E
Alemania infligió la más abultada goleada hasta ahora: por 7-1 sobre Curazao, y Costa de Marfil ganó en el último minuto por 1-0 a Ecuador.
-Segunda jornada
Alemania - Costa de Marfil
Ecuador - Curazao
Grupo F
Suecia vapuleó por 5-1 a Túnez y Países Bajos cedió un empate 2-2 a Japón.
-Segunda jornada
Países Bajos - Suecia
Túnez - Japón
-21 de junio-
Grupo G
Cuádruple empate tras el 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda, y el 1-1 de Bélgica con Egipto.
-Segunda jornada
Bélgica - Irán
Nueva Zelanda - Egipto
Grupo H
Tercer grupo que cierra la primera jornada con un punto para los cuatro componentes. Arabia Saudí igualó 1-1 con Uruguay y España cedió un 0-0 a Cabo Verde.
-Segunda jornada
España - Arabia Saudí
Uruguay - Cabo Verde
-22 de junio-
Grupo I
Noruega tomó el control con una goleada por 1-4 a Irak, y también con amplio dominio, Francia se instaló en la cima del grupo al doblegar por 3-1 a Senegal.
-Segunda jornada
Francia - Irak
Noruega - Senegal
Grupo J
Argentina, campeón de la edición jugada hace cuatro años en Catar, goleó por 3-0 a Argelia y Austria por 3-1 a Jordania.
-Segunda jornada
Argentina - Austria
Jordania - Argelia
-23 de junio-
Grupo K
En el último partido de la primera jornada de la fase de grupos Colombia ganó por 1-3 a Uzbekistán, mientras Portugal y Repúbica Democrática del Congo igualaron 1-1
-Segunda jornada
Portugal - Uzbekistán
Colombia - RDC
Grupo L
Inglaterra derrotó este miércoles por 4-2 a Croacia y comparte el liderato con Ghana, que venció por 1-0 a Panamá.
-Segunda jornada
Inglaterra - Ghana
Panamá - Croacia
ASJ