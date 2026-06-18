¿Cuántos Goles Se Anotaron en los Primeros 24 Juegos del Mundial? Revisa las Estadísticas

En una semana hubo goleadas, empates y partidos con récords, por lo que te mostramos algunas estadísticas y los futbolistas que suman más tantos

MundialHasta hoy, el único partido que terminó sin goles fue el emotivo encuentro del Grupo H entre España y Cabo Verde. Foto: Reuters.

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Messi iguala récord histórico de goles en Copas del Mundo. ¿Podrá superarlo? Revisa las estadísticas y sorpresas de los primeros 24 juegos del Mundial.

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