FIFA Elimina Casi 400 Mil Publicaciones Dañinas en Internet en el Marco del Mundial

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, que monitoriza y elimina contenidos abusivos en internet, han revisado más de 3.8 millones de publicaciones, de las cuales unas 388 mil se han eliminado por su carácter dañino, en el marco del Mundial.

La cifra, alcanzada en la jornada 8 del torneo, supera los datos registrados en 2022, durante todo el Mundial de Catar, según indicó el organismo en un comunicado, este jueves.

Desde la creación del sistema de vigilancia se han revisado más de 250 millones de publicaciones, de las cuales más de 30 millones han sido consideradas abusivas.

La FIFA, junto con TikTok y la ciudad de Atlanta en Estados Unidos, ha reunido a jugadores, responsables políticos, expertos en tecnología y líderes comunitarios en el Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos de esa sede mundialista para conmemorar el Día Internacional para la Lucha contra el Discurso de Odio y analizar soluciones prácticas ante este problema.

El foro, que se realizó horas antes del partido entre República Checa y Sudáfrica en el estadio de Atlanta, se enfocó en promover acciones para eliminar la discriminación dentro y fuera del deporte y recalcó la necesidad de pasar de las campañas de sensibilización a intervenciones efectivas contra el racismo y el abuso.

Racismo

George Weah, exfutbolista y expresidente de Liberia, advirtió de que el racismo continua siendo un problema constante y subrayó el papel del futbol como herramienta de unidad.

En el mismo tenor, la exfutbolista nigeriana Mercy Akide abogó por involucrar a toda la comunidad en la lucha contra el discurso de odio.

El debate abordó la evolución del discurso de odio en entornos digitales y físicos, así como la identificación de medidas de alto impacto.

El encuentro se enmarca en la iniciativa global de la FIFA contra el racismo, encaminada a promover cambios estructurales a través de la educación, la participación de los aficionados y el desarrollo de herramientas para asociaciones a nivel internacional.

Con información de EFE

LECQ