FIFA Elimina Casi 400 Mil Publicaciones Dañinas en Internet en el Marco del Mundial

La cifra alcanzada en la octava jornada del Mundial, supera los datos registrados en 2022, durante toda la justa deportiva en Catar

El Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA monitoriza y elimina contenidos abusivos en internet.Foto: Pixabay | Ilustrativa

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En el Mundial, FIFA y aliados eliminan casi 400 mil publicaciones abusivas. Un paso firme contra el racismo y el discurso de odio.

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