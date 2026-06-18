¿A Qué Hora Empiezan los Bloqueos de la CNTE Hoy? Manifestantes Irán a Estas Zonas en CDMX

Este jueves será otro día de caos vial, en Ciudad de México, por manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación; aquí te decimos a qué hora comienzan los bloqueos de la CNTE hoy, 18 de junio de 2026, en calles de CDMX.

En N+, te informamos diariamente sobre las marchas y bloqueos en CDMX, así como de las movilizaciones de la CNTE, organización que inició su huelga nacional desde el 1 de junio de 2026, luego de que integrantes de la Sección 22, de Oaxaca, ya habían empezado con el paro y las protestas, en la capital del país.

Consulta aquí cuáles con las marchas y movilizaciones que se van a realizar hoy, en CDMX.

¿Dónde y a qué hora hay bloqueos de la CNTE hoy?

Integrantes de la CNTE se van a manifestar hoy en varios puntos de Paseo de la Reforma y la Avenida Revolución, en oficinas de las Afore (Administradora de Fondos para el Retiro).

Las movilizaciones comienzan a las 10:00 horas, en los siguientes puntos:

Afore Metlife: Paseo de la Reforma 256.

Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma 489.

Afore Profuturo: Paseo de la Reforma 144.

Afore Inbursa: Paseo de la Reforma 555.

Afore SURA: Paseo de la Reforma 222.

City Banamex Afore: Paseo de la Reforma 381.

Afore Azteca: Avenida Revolución 1275.

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Evita el tráfico: Alternativas viales por bloqueos de la CNTE

La SSC de CDMX alertó a los conductores sobre los posibles bloqueos de la CNTE en Paseo de la Reforma y Avenida Revolución y recomendó transitar por las siguientes vías alternas.

Vías alternas por bloqueos en Reforma

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Eje 1 Oriente.

Eje 2 Oriente.

Vías alternas por bloqueo en Revolución

Anillo Periférico.

Avenida Insurgentes.

Avenida Universidad.

Se prevé que por la tarde de hoy, integrantes de la CNTE realicen su Asamblea Nacional Representativa, en la que definirán sus próximas acciones.

RMT