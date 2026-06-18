¿A Qué Hora Empiezan los Bloqueos de la CNTE Hoy? Manifestantes Irán a Estas Zonas en CDMX

Aquí te decimos a qué hora empiezan hoy los bloqueos de la CNTE, en CDMX

Bloqueo de la CNTE en Tlalpan el 17 de junio 2026Bloqueo de la CNTE en Tlalpan el 17 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención conductores en CDMX! La CNTE tendrá bloqueos hoy en Paseo de la Reforma y Avenida Revolución. Conoce las rutas alternas para evitar el caos vial.

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