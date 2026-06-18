¿Hay Paso en Paseo de la Reforma Hoy? Así Está la Avenida en CDMX

Te decimos cómo está Paseo de la Reforma hoy, 18 de junio de 2026, para que tomes precauciones

Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles reaizan "Cascarita Para No Olvidar"Integrantes del colectivo Hasta Encontrarles reaizan "Cascarita Para No Olvidar"

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¿Hay paso en Paseo de la Reforma hoy? Marchas y protestas afectan la avenida en CDMX. Infórmate y toma precauciones para evitar el tráfico.

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