¿Hay Paso en Paseo de la Reforma Hoy? Así Está la Avenida en CDMX

Este jueves, 18 de junio de 2026, se prevén varias marcha y protestas en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si hay paso en Paseo de la Reforma, previo al partido México vs Corea.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan hoy en CDMX.

Así como Colectivos de Familias Buscadoras se concentrarán hoy por la tarde con “Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos”, con el objetivo de exigir el cese a la criminalización de las familias buscadoras, así como visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en México.

Además, integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano realizarán una jornada de brigadeo informativo para exigir a las autoridades de la Ciudad de México la devolución inmediata de los animales que fueron que fueron retirados tras el desalojo efectuado el pasado 7 de enero del predio ubicado en la Carretera México–Toluca, kilómetro 17.5, en la alcaldía Cuajimalpa, donde opera el Refugio Franciscano, A.C.

Así esta Avenida Paseo de la Reforma hoy

Para este jueves, se prevén afectaciones en Paseo de la Reforma, previo al partido México vs Corea, en el Estadio sede Guadalajara, ya que en caso de que la Selección Mexicana gane el encuentro, como ya es costumbre, los aficionados acudirán a festejar a esta importante avenida.

Desde temprano, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en varios puntos de Paseo de la Reforma y la Avenida Revolución, en oficinas de las Afore (Administradora de Fondos para el Retiro).

Las movilizaciones comenzaron a las 10:00 horas, en los siguientes puntos:

Afore Metlife: Paseo de la Reforma 256.

Afore XXI Banorte: Paseo de la Reforma 489.

Afore Profuturo: Paseo de la Reforma 144.

Afore Inbursa: Paseo de la Reforma 555.

Afore SURA: Paseo de la Reforma 222.

City Banamex Afore: Paseo de la Reforma 381.

Afore Azteca: Avenida Revolución 1275.

Otro punto cerrado a la circulación en Reforma es entre Avenida Insurgentes y la Glorita de la Diana Cazadora, en ambos sentidos de carriles centrales, por colocación de logística en el Ángel de la Independencia, previo al partido México vs Corea. La alternativa vial es:

Chapultepec y Avenida Insurgentes.

Mediante redes sociales, se informó que está cerrada la circulación en lateral de Reforma al Poniente de Río Tiber a Río Elba. La alternativa vial es:

Circuito Interior y Chapultepec.

También está cerrada la circulación en lateral de Reforma al Oriente de Lucerna a General Prim, alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es:

Abraham González y Chapultepec.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Colectivos de Familias Buscadoras se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 17:00.

Lugar: Glorieta del Ahuehuete en Avenida Paseo de la Reforma No. 199, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Mientras que los integrantes del Comité de Apoyo al Refugio Franciscano se concentrarán hoy en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 17:00

Lugar: Ángel de la Independencia en Avenida Paseo de la Reforma y Florencia, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en apoyo

Se espera que a la manifestación de Colectivos de Familias Buscadoras se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas:

Colectivo “Ajolote Buscador”, Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”, Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, Corazones Robados, Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México, Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco A.C., Justicia Unida, Colectivo “ Entre Cielo y Tierra Buscando a los Nuestros”, Guerreras de San Miguel, Colectivo “Altos Sur Jalisco En Busca de Ti”, Lirios Buscadores Izcalli “Familias de la Región del Valle del Estado de México”, Armadillos Rastreadores Lagos de Moreno “Por Amor a las Familias 2023”, Rastros de Amor, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., Voces y Memoria por Nimai Official, Madres Buscadoras del Ajusco, Comité en Solidaridad con Palestina, Unidad Nacional Independiente en Resistencia, Colectivo Uniendo Esperanzas Estado de México “Caminamos con Amor, Fe y Esperanza, ¡Hasta Encontrarlos!” y Red Trinacional Antimundial.

No se descarta que se sumen en apoyo otras organizaciones y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, así como la posible afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.