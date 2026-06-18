Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: Así Está el Servicio en las Líneas

Este jueves 18 de junio de 2026, algunas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) siguen cerradas, por lo que aquí te informamos dónde no hay servicio, para que consideres rutas alternas y evites contratiempos en tus traslados.

Desde la tarde noche de ayer, usuarios reportaron aglomeraciones y retrasos en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Según el Metro CDMX, se presentó alta afluencia, sumado a la implementación de marcha de seguridad por la presencia de lluvias, por lo que la circulación de los trenes fue lenta.

La marcha de seguridad se extendió a las Líneas 3, 4, 5 y B. "Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", señaló sobre la situación de ayer.

¿Cómo está el servicio hoy?

Este jueves, el Metro capitalino informó que la Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos y viceversa; sin embargo, algunas estaciones siguen cerradas:

Zócalo/Tenochtitlan

Chabacano

En estas estaciones los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias, advirtió el sistema de transporte.

Alternativas para llegar al Centro CDMX

Ante este panorama, el Metro también compartió las estaciones que pueden funcionar como alternativas para llegar a la zona centro de la Ciudad de México:

Pino Suárez, Línea 2.

Allende, Línea 2.

San Juan de Letrán, Línea 8.

Bellas Artes, Línea 8.

El sistema de transporte pidió a los usuarios mantenerse informados a través de canales oficiales.

Cabe señalar que la inauguración de estaciones de la Línea 2 se pospuso ayer, debido a movilizaciones en la capital mexicana.

Situación en las líneas del Metro

A las 08:27 horas de hoy, el Metro reportó afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 12, A y B. "Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones", expuso en redes sociales.

Mientras que en la tarde, reportó circulación de los trenes en la Línea 1 continua, luego de que personal atendió un cortocircuito provocado por la caída de un objeto metálico (bastón) a la zona de vías en la estación Zaragoza.

"Exhortamos a las personas usuarias a resguardar sus pertenencias al permanecer en el andén y respetar la línea de seguridad. La caída de objetos metálicos puede generar cortocircuitos y ocasionar afectaciones en la operación del servicio", expuso.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

SPB