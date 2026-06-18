Hay Estaciones Cerradas del Metro CDMX Hoy: Así Está el Servicio en las Líneas

Conoce aquí las estaciones en las que no hay servicio este jueves, para que consideres alternativas

Estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX en febrero 2021. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstaciones de la Línea 2 del Metro CDMX en febrero 2021. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Hoy jueves 18 de junio, algunas estaciones del Metro CDMX están cerradas. Conoce las alternativas para evitar contratiempos en tus traslados.

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