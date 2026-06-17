Guerra en Medio Oriente: ¿Qué Implica para México el Posible Acuerdo de Paz entre EUA e Irán?

Especialista explica el impacto que tendría para México y América Latina la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Humo luego de ataque israelí al sur de Beirut, el 8 de abril de 2026. Foto: Reuters | ArchivoHumo luego de ataque israelí al sur de Beirut, el 8 de abril de 2026. Foto: Reuters | Archivo

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¿El posible acuerdo de paz EUA-Irán podría cambiar el panorama para México y América Latina? Descubre las implicaciones de este evento histórico en la vida cotidiana.

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