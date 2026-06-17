Guerra en Medio Oriente: ¿Qué Implica para México el Posible Acuerdo de Paz entre EUA e Irán?

Los ojos del mundo están puestos en Medio Oriente, pues se espera que en los próximos días se firme un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y con ello llegue el fin de la guerra en la región, ¿pero qué implicaría para México que se concrete la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán?

La historiadora Nadia Cattan, especialista en temas de Medio Oriente, destacó que al estar en un mundo globalizado, cualquier acontecimiento de esta magnitud impacta a todo el planeta de diferentes maneras, y México y América Latina no son la excepción.

A Latinoamérica, el tema de la actual guerra le debe importar por dos temas básicos: la economía y la situación de las armas nucleares, explicó en entrevista con N+.

Aquí te decimos cuáles serían las implicaciones inmediatas para nuestro país, en caso de que se concrete la firma del acuerdo de paz en Suiza.

En contexto

El 28 de febrero de 2026, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque coordinado contra Irán , en lo que se denominó la operación “Furia Épica”.

El objetivo era impedir el desarrollo de armas nucleares en Teherán, así como detener el rápido desarrollo del programa de misiles iraní.

Durante su primer mensaje tras el ataque, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que las operaciones de combate a gran escala en Irán eran para “eliminar las grandes amenazas que este terrible régimen terrorista representa para Estados Unidos”.

En el inicio de la operación, Israel y EUA mataron al ayatolá Alí Jameneí , líder supremo de la república islámica —quien estaba en el poder desde 1989— y parte de la cúpula del régimen.

Luego del ataque, Irán respondió lanzando misiles contra Israel , a lo que siguieron oleadas de ataques a varios países en Medio Oriente.

La guerra derivó en una crisis de combustibles y el incremento en el precio del petróleo, que llevó a la inestabilidad de las bolsas bursátiles de todo el mundo.

¿Por qué el tema de Medio Oriente debe importarle a México?

Nadia Cattan afirmó que hay dos temas básicos por los que a México y a toda Latinoamérica les debe importar la guerra en Medio Oriente: la economía y las armas nucleares en países donde hay regímenes totalitarios.

Respecto al tema económico, la especialista recordó que el estrecho de Ormuz ha estado cerrado desde el 28 de febrero, y eso ha provocado un alza en el precio del petróleo a nivel mundial, lo cual impacta a todos.

Pero no solo en el precio de la gasolina al momento de cargar los tanques de los automóviles, sino también en los costos de operación de las empresas, y por lo tanto en los productos que se usan en la vida cotidiana, dijo.

“Las empresas tienen un mayor costo para operar. Debido a que las importaciones son más caras, la materia prima es más costosa, y eso encarece los productos. Los productos que nosotros compramos en nuestra vida cotidiana”.

De acuerdo con la experta, quien cuenta con una maestría en Historia Judía, aunque el estrecho de Ormuz esté lejano, sea pequeño o nunca se haya escuchado hablar sobre él antes de la guerra, es importante comprender que es indispensable su funcionamiento con regularidad, “para que nuestra vida cotidiana, ya sea de empresarios, importadores o simples amas de casa, no se encarezca todos los días”.

Países con armas nucleares

En el segundo tema, Cattan enfatizó que también debe importar si Irán logra o no desarrollar una bomba nuclear.

Actualmente, dijo, hay nueve países que tienen bombas nucleares, pero la diferencia es que “hay unos que nos podrían quitar el sueño y otros no”.

Por ejemplo, no es preocupante que naciones como Estados Unidos o Francia tengan armas nucleares, porque se les considera países maduros, responsables, donde hay democracia, libertad de expresión o se respetan los derechos individuales.

Sin embargo, hay otros donde “hay regímenes totalitarios que no respetan la libertad de expresión y que no hay la más mínima democracia, como Corea del Norte, o regímenes como el de Pakistán, en donde existen las leyes de la sharia, que son leyes islámicas sumamente radicales, en donde la policía de la moral revisa en las calles que nadie esté faltando a las leyes del Islam, por ejemplo, con un vestuario inapropiado”.

La historiadora enfatizó que es una situación importante porque si alguna de esas naciones tiene conflictos —que algunas de ellas los tienen, como Pakistán con India—, “es mucho más probable que países así de totalitarios y radicales empleen la bomba nuclear sin responsabilidad”.

¿Qué implica para México la firma del acuerdo de paz?

En ese panorama, la experta enlistó los efectos que tendría de manera inmediata para México y para el resto del mundo la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán:

Los mercados estarían más tranquilos, menos estresados, y eso generaría mejores precios.

Los costos del combustible, gas, transporte, entre otros, bajarían.

Gracias a ello volverían a la normalidad los precios para las operaciones de las grandes empresas, y que impactan en lo que la gente consume todos los días.

“De modo que México, América Latina, países asiáticos y europeos que se pueden sentir un poco ajenos a este conflicto, lo que tenemos de manera inmediata es una mejor economía y ese es solo el principio de las consecuencias positivas de que la guerra termine”, refirió Nadia Cattan.

SPB