Trump Prevé Firmar Acuerdo con Irán Pero Teherán lo Pone en Duda

Los líderes estadounidenses y pakistaníes prevén que hoy se signe un esquivo memorando que ponga fin a meses de enfrentamientos en Medio Oriente

IránIrán ha declarado que la postura preferida por Irán es que su uranio enriquecido se diluya y se mantenga. Foto: Reuters.

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Acuerdo entre EUA e Irán en duda: Teherán no confirma fecha y manifestantes rechazan. ¿Qué significa esto para el estrecho de Ormuz? Infórmate aquí.

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