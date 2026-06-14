Israel Ataca el Sur de Beirut en Represalia a Ofensiva de Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron en un comunicado conjunto que el Ejército israelí atacó este domingo objetivos de Hezbolá en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, en respuesta a disparos contra territorio israelí.

"La sede atacada sirvió a los terroristas de la organización terrorista Hezbolá para promover planes terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur del Líbano", informó el ejército israelí.

"El ataque se llevó a cabo después de que, más temprano hoy, la organización terrorista Hezbolá lanzara objetivos aéreos hacia el territorio del Estado de Israel", agregó.

En un video, la fuerza militar mostró la explosión de un edificio a plena luz del día, cerca de una avenida por donde transitaban automovilistas. No se informó de inmediato el saldo de muertos y heridos.

בתקיפה מדויקת בדאחייה שבביירות: צה"ל תקף מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות.



המפקדה שהותקפה שימשה את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.



התקיפה בוצעה לאחר… pic.twitter.com/aErd5THKL9 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 14, 2026

Por su parte, medios libaneses informaron que un ataque aéreo israelí impactó un edificio en la zona de Ghobeiry, en los suburbios meridionales de la capital libanesa.

Represalia en medio de negociaciones

El ataque al núcleo de las afueras de la capital libanesa considerado bastión de Hezbolá se produce después de que el Ejército israelí informara este domingo de que tres proyectiles lanzados desde el Líbano habían caído en comunidades israelíes cercanas a la frontera con el país vecino.

El Ejército, que acompañó la información con un video grabado desde una casa en el que se ver un dron cayendo en un bosque, denunció que dichos ataques constituyen una violación del alto al fuego acordado con el Líbano, a pesar del cual se producen ataques a diario por parte de Israel y lanzamiento de proyectiles por Hezbolá.

Ocurre además en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para impulsar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente, pero se desconoce si el cese de los ataques israelíes en el Líbano forma parte de dicho pacto.

La última vez que Israel atacó el Dahieh fue hace una semana, lo que provocó la respuesta de Irán lanzando tres oleadas de misiles contra territorio israelí, que a su vez contestó con ataques al país persa.

Irán había anticipado que, si se seguían produciendo los ataques de Israel contra el Líbano, la República Islámica tomaría represalias al considerar que el alto el fuego que alcanzó con Estados Unidos el 8 de abril incluye a la nación árabe.

Dicho intercambio de fuego, que se produjo el lunes 8 de junio, acabó gracias a la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump, que impulsa un acuerdo de paz con Irán aún en el aire.

ASJ