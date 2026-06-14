Israel Ataca el Sur de Beirut en Represalia a Ofensiva de Hezbolá

El ejército israelí indicó que atacó objetivos de Hezbolá en el suburbio de Dahieh, en el sur de Beirut, en respuesta a una agresión previa

Israel LíbanoFoto: X | @idfonline.

Destacado

Explosión en Beirut: Israel ataca en represalia a Hezbolá. ¿Cómo afecta esto al alto el fuego y las conversaciones de paz?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+