¿Qué Hay Debajo de la Tierra? Mapean Red Vital para Regulación del Clima y Seguridad Alimentaria

Un equipo de investigadores internacionales elaboró el primer mapa global de lo que se considera el “sistema circulatorio” de la Tierra. Aquí te contamos todos los detalles de este trabajo en el que se usó también la inteligencia artificial y la robótica.

Se trata del mapeo de una red de hongos subterráneos que abarca alrededor de 110 billones de kilómetros, los cuales son esenciales en diversos aspectos:

Fertilidad del suelo.

Reciclaje de los nutrientes.

Captura de carbono.

Seguridad Alimentaria.

Regulación del clima.

Estos hongos “micorrícicos” forman inmensas redes subterráneas que viven asociadas a las raíces de las plantas y que facilitan el intercambio de agua, nutrientes y carbono.

Por ello tienen un papel determinante en el funcionamiento de los ecosistemas y resultan esenciales para sostener la vida y el equilibrio climático.

Mapean por primera vez el gigantesco ‘sistema circulatorio’ de la Tierra

Este 15 de junio de 2026, los investigadores publicaron los resultados de su trabajo en la revista Science.

Se trata de un equipo de expertos liderado por la Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas, que para el mapeo utilizó tecnologías de inteligencia artificial, aprendizaje automático y robótica.

Gracias a ello, los científicos elaboraron el primer mapa global de esta infraestructura viva y pusieron de relieve cómo la agricultura intensiva está acelerando su destrucción y amenazando el papel clave que esta red desempeña contra el cambio climático.

La gigantesca infraestructura subterránea

De acuerdo con la publicación, las redes están formadas por millones de finísimos filamentos (hifas) que actúan como las ‘autopistas’ por las que circulan el agua y los nutrientes entre los hongos y las raíces de las plantas.

Los científicos se refieren a ellas como los ‘vasos sanguíneos’ del sistema circulatorio del planeta.

El trabajo incluye un mapa interactivo que revela la magnitud de esta gigantesca infraestructura subterránea

También una visualización que puede ayudar a la comunidad científica y a los responsables políticos a comprender dónde prosperan mejor estos sistemas y dónde se encuentran más amenazados.

De acuerdo con el mapa, los pastizales albergan aproximadamente el 40% de la infraestructura de los hongos ‘micorrícicos’ más abundantes -los llamados arbusculares-

Además, que los pastizales inundados de Sudán del Sur, los Everglades en Florida y la meseta tibetana presentan una densidad de red excepcionalmente alta.

Las extensas redes de hongos subterráneos transportan aproximadamente 4 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a los suelos cada año, lo que equivale al 11% de todas las emisiones relacionadas directamente con el ser humano

Los investigadores advirtieron que las grandes extensiones agrícolas presentan unas densidades de estos hongos un 50% menores.

Predicción y visualización de la densidad de las redes de hongos

Cabe señalar que el estudio, según los investigadores, intenta predecir y visualizar la densidad física y la distribución global de las redes que forman estos hongos.

Y es que recopilaron datos sobre la densidad de esas redes a partir de más de 16 mil muestras de suelo extraídas de todo el planeta

Luego desarrollaron modelos de aprendizaje automático que incorporaron capas de datos de desiertos, tundras y bosques para predecir la densidad de la red en los ecosistemas que no habían sido testados.

Los cálculos revelan que las redes de hongos ‘micorrícicos arbusculares’ sumarían una longitud total de aproximadamente 110 billones de kilómetros (mil millones de veces la distancia entre la Tierra y el Sol- y una masa de aproximadamente 300 megatones de carbono -entre 4 y 6 veces la masa de todos los seres humanos vivos en el planeta-.

Con información de EFE.

SPB