¿Qué Hay Debajo de la Tierra? Mapean Red Vital para Regulación del Clima y Seguridad Alimentaria

Un equipo de investigadores elabora el primer mapa global del “sistema circulatorio” de la Tierra; aquí te contamos todos los detalles

Densidad de la red masiva de hongos mapeada por primera vez por científicos. Foto: Sociedad para la Protección de las Redes SubterráneasDensidad de la red masiva de hongos mapeada por primera vez por científicos. Foto: Sociedad para la Protección de las Redes Subterráneas

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¿Sabías que la Tierra tiene un 'sistema circulatorio' subterráneo? Un mapa global revela cómo las redes de hongos regulan el clima y la seguridad alimentaria. Descubre más sobre este hallazgo crucial.

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