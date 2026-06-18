Alertan por Calor Extremo en Tamaulipas; la Sensación Térmica Podría Alcanzar los 49 Grados

Protección Civil emitió una vigilancia por calor extremo para este jueves 18 de junio.

Alertan por Calor en TamaulipasFoto: N+

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Este jueves, Tamaulipas enfrenta calor extremo: sensación térmica de 49°C. Autoridades instan a proteger a los más vulnerables y evitar dejar a nadie en autos.

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