Alertan por Calor Extremo en Tamaulipas; la Sensación Térmica Podría Alcanzar los 49 Grados

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo emitió una vigilancia por calor extremo para este jueves 18 de junio de 2026, debido a las altas temperaturas que se esperan en la región durante gran parte del día.

De acuerdo con el aviso oficial, la vigilancia estará vigente desde las 12:00 del mediodía hasta las 20:00 horas, periodo en el que la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar una sensación térmica cercana a los 49 grados centígrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Tamaulipas: Pronóstico del Jueves 18 de Junio de 2026 con Irma Aranda

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a sufrir golpes de calor.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a no dejar personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y a buscar atención médica inmediata en caso de presentar síntomas como mareo, dolor de cabeza, deshidratación o desorientación.

Tamaulipas Vivirá una Jornada Calurosa

Además de Nuevo Laredo, se prevén temperaturas elevadas en diversos municipios de la entidad. En la zona fronteriza, ciudades como Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Río Bravo y Matamoros podrían registrar temperaturas superiores a los 38 grados centígrados.

En la región centro del estado, Ciudad Victoria, Padilla, Güémez y Jiménez también mantendrán condiciones de calor intenso, mientras que en el sur, municipios como Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero experimentarán ambiente bochornoso debido a la combinación de altas temperaturas y humedad.