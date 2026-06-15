Familia Queda sin Hogar tras Presunto Torbellino en Poblado El Control de Matamoros

Una familia perdió prácticamente todo luego de que un posible torbellino derrumbara su vivienda en el poblado El Control, en Matamoros.

Familia Pierde Hogar por TorbellinoFoto: N+

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Una familia en Matamoros pierde su casa tras un torbellino. Protección Civil y SEDENA ya están en acción.

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