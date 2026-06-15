Familia Queda sin Hogar tras Presunto Torbellino en Poblado El Control de Matamoros

Una familia perdió la mayor parte de sus bienes y su hogar luego de que un posible torbellino derrumbara por completo su casa de madera y lámina.



El incidente ocurrió la mañana de este lunes en el poblado El Control en Matamoros, cuando la familia se encontraba dentro del domicilio. El fuerte viento colapsó paredes y techo en cuestión de segundos.



Los integrantes de la familia resultaron con algunas lesiones por golpes. Afortunadamente, se encuentran estables y no requirieron hospitalización.



Elementos de Protección Civil acudieron para evaluar daños; Guardia Nacional y SEDENA también se encuentran realizando labores de ayuda.

Prevén Tormentas en Franja Fronteriza de Tamaulipas

Protección Civil advirtió sobre un incremento importante en la actividad de lluvias para la zona norte de Tamaulipas y la región de los Llanos de San Fernando, derivado de la interacción entre inestabilidad tropical y un frente frío.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarían a intensificarse hacia el final de este lunes, extendiéndose durante el martes y las primeras horas del miércoles, sin que exista un horario específico para la ocurrencia de los eventos más fuertes.

Las autoridades señalaron que se esperan lluvias fuertes a intensas acompañadas de ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora, principalmente en municipios de la franja fronteriza y la región de San Fernando.

Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 95 y 150 milímetros, con puntuales que podrían alcanzar hasta los 250 milímetros, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, encharcamientos, así como crecidas de ríos y arroyos.