Pantallas para Ver México vs Corea del Sur Hoy: ¿Dónde Están Instaladas Cerca del Zócalo CDMX?

Hoy, 18 de junio de 2026, es día de fiesta futbolera en nuestro país, por el partido México vs Corea del Sur, que se jugará en la sede Guadalajara del Mundial 2026, a las 19:00 horas; en N+, te decimos dónde puedes ver el encuentro en las pantallas gigantes, en la Ciudad de México (CDMX), que se instalaron en el Zócalo y en calles del Centro Histórico.

México vs Corea del Sur hoy

La Selección Nacional jugará este jueves su segundo partido del Mundial 2026, luego del partido inaugural del 11 de junio vs Sudáfrica, en el que ganó 2-0, en el estadio sede Ciudad de México.

En tanto, Corea del Sur también jugará su segundo partido de la fase de grupos, luego de que ganó 2-1 a la Selección de Chequia, el 11 de junio de 2026.

Hasta el momento, México y Corea del Sur llevan 3 puntos en la tabla general del Grupo A, conformado por las selecciones de:

México.

Corea del Sur.

Chequia.

Sudáfrica.

¿Dónde están las pantallas gigantes para el México vs Corea del Sur?

El Fan Festival de la FIFA cuenta con 11 pantallas gigantes, instaladas en el Centro Histórico de CDMX, para que puedas disfrutar del partido de hoy México vs Corea del Sur, además de la megapantalla que permanece en el Zócalo.

A continuación, te decimos dónde están las pantallas para el encuentro México vs Corea del Sur:

Avenida Juárez y Bellas Artes.

Avenida Juárez y Revillagigedo.

5 de Mayo y Palma.

5 de Mayo e Isabel la Católica.

Madero y Palma, cerca de Allende.

16 de Septiembre y Palma.

20 de Noviembre y República de Uruguay.

20 de Noviembre y Mesones.

20 de Noviembre y Regina.

Pino Suárez y República de Uruguay.

Pino Suárez y República de Salvador.

Cabe destacar que el Fan Festival del Zócalo CDMX tiene capacidad para 55,000 personas y abrió desde las 08:30 horas de hoy, por lo que se instalaron 11 pantallas gigantes más, para que acudas a dichos lugares en caso de no poder ingresar a la Plaza de la Constitución.

Más pantallas en CDMX

Además, el Gobierno de la Ciudad de México habilitó los siguientes lugares con pantallas para ver el futbol:

Parque la Bombilla: Alcaldía Álvaro Obregón.

Parque Tezozómoc: Alcaldía Azcapotzalco.

Campos Revolución: Alcaldía Gustavo A. Madero.

Utopía Meyehualco: Alcaldía Iztapalapa.

Unidad Independencia: Alcaldía Magdalena Contreras.

Deportivo Xochimilco: Alcaldía Xochimilco.

Deportivo Vivanco: Alcaldía Tlalpan.

Paseo de la Reforma, listo para el México vs Corea del Sur

En tanto, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México instaló un escenario gigante en el Ángel de la Independencia, para que los aficionados mexicanos y extranjeros también puedan disfrutar del partido México vs Corea del Sur; además, en ese lugar tocará el Sonido Condor.

Por tradición, el Ángel de la Independencia es el escenario perfecto para los festejos mundialistas, como ocurrió con el triunfo de la Selección Nacional vs Sudáfrica y el de Colombia vs Uzbekistán.

Evita circular por Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX implementó un operativo que incluye cierres viales en el tramo del Ángel de la Independencia, hasta la Glorieta del Ahuehuete.

¿Qué partidos se juegan hoy?

Además del México vs Corea del Sur, a continuación, te decimos qué partidos del Mundial 2026 se juegan hoy: