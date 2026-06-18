Pantallas para Ver México vs Corea del Sur Hoy: ¿Dónde Están Instaladas Cerca del Zócalo CDMX?

Entérate dónde están las pantallas gigantes, en CDMX, para el partido de hoy: México vs Corea del Sur

Fan Festival 2026 en el Zócalo CDMXFan Festival 2026 en el Zócalo CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Hoy es el día para disfrutar del partido México vs Corea del Sur, en el Mundial 2026. Descubre dónde ver el partido en las pantallas gigantes del Zócalo y el Centro Histórico de CDMX.

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