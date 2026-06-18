¿Qué Partidos del Mundial 2026 Transmiten Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Todos los Juegos Hoy

Consulta dónde puedes ver todos los partidos del Mundial hoy jueves 18 de junio para que no te pierdas ningún juego del inicio de la segunda ronda de la Fase de Grupos

Checa Qué Partidos del Mundial 2026 Transmiten Gratis por TV Abierta Hoy 18 de JunioEste jueves se jugarán cuatro partidos del Mundial 2026. Foto: AP
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