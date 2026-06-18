¿Qué Partidos del Mundial 2026 Transmiten Gratis por TV Abierta? Dónde Ver Todos los Juegos Hoy

Hoy inicia la segunda ronda de la Fase de Grupos y para que sepas dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 este 18 de junio, acá te decimos qué partidos serán transmitidos por TV abierta este jueves, totalmente gratis en Canal 5 en vivo.

Este jueves se realizarán cuatro enfrentamientos correspondientes a los Grupos A y B, y en una nota previa te traemos los horarios, sedes y países que juegan hoy, incluyendo el partido de México vs Corea del Sur que se jugará en el Estadio Guadalajara.

¿Qué partidos del Mundial hoy van por TV abierta?

Hay buenas noticias para los aficionados mexicanos, ya que podrán disfrutar del juego de la Selección Mexicana hoy completamente gratis, ya que será transmitido en TV abierta. En estos canales se puede ver el México vs Corea del Sur en vivo:

Canal 5

Canal 9

¿Dónde ver todos los partidos hoy del Mundial 2026?

Los cuatro partidos del Mundial que se jugarán hoy 18 de junio 2026 los puedes ver en la transmisión online de ViX, app disponible para descargar en Smart TV, celulares, tablets y computadoras, por lo que los podrás disfrutar desde cualquier lugar donde te encuentres.

Esto gracias al Pase Mundial de ViX, suscripción para ver por internet todos los partidos del torneo de selecciones. Para contratarlo, da clic aquí. https://vix.com/es-es/suscripcion/planes. Estos son los horarios y links para ver la transmisión online de los juegos de hoy:

Chequia vs Sudáfrica

Horario: 10:00 horas.

Link de transmisión online: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608266.

Suiza vs Bosnia Herzegovina

Horario: 13:00 horas.

Link de transmisión online: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608268.

Canadá vs Catar

Horario: 16:00 horas.

Link de transmisión online: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608267.

México vs Corea del Sur

Horario: 19:00 horas

Link de transmisión online: https://vix.com/es-es/live/transmission-matchid-2608265.

PPP