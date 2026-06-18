Partidos Hoy 18 de Junio del Mundial 2026: Quiénes Juegan, Horarios y Resultados

La segunda semana del Mundial 2026 está por llegar a su fin, y para que no te pierdas ninguno de los encuentros, en N+ te adelantamos qué partidos se juegan este 18 de junio.

La Selección Mexicana es una de las calendarizadas para la jornada de este jueves. El Tri enfrentará a Corea del Sur en el estadio sede de Guadalajara, y en una nota previa ya te adelantamos el horario y canal donde podrás observar el partido en vivo e incluso con qué playera saldrá a jugar el 11 de México este jueves.

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Calendario de Partidos del Mundial para 18 de Junio 2026

De acuerdo con el calendario compartido por la FIFA, este jueves jugarán ocho selecciones de los Grupos A y B. Los horarios para sintonizar desde México quedan de la siguiente manera:

Chequia vs Sudáfrica

Horario: 10:00 horas.

Estadio Atlanta en EUA.

Suiza vs Bosnia Herzegovina

Horario: 13:00 horas.

Estadio Los Ángeles, EUA.

Canadá vs Catar

Horario: 16:00 horas.

Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

México vs Corea del Sur

Horario: 19:00 horas

Estadio sede Guadalajara, México.

¿El partido de México vs Corea del Sur pasa por TV abierta?

Sí, el segundo partido de México en el Mundial 2026 pasará por el Canal 5 y TUDN de televisión abierta. Vale la pena recordar que a diferencia del debut de la Selección Mexicana, éste se realizará en el estadio sede de Guadalajara, Jalisco.

Al respecto, el Gobierno de México publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para implementar esquemas de Home office para trabajadores de la administración pública federal y el sector privado para el 18 de junio de 2026 en Guadalajara, Jalisco.

Además, se determinó suspender las clases este jueves en todos los niveles educativos del área metropolitana de Guadalajara.

SARR