Partidos Hoy 18 de Junio del Mundial 2026: Quiénes Juegan, Horarios y Resultados

El Tri y otras 7 selecciones se enfrentan este domingo rumbo a la final de la Copa del Mundo. Así queda el calendario FIFA de este jueves

Partidos Mundial 18 de Junio 2026. Horario y Resultados¿Quiénes juegan este 18 de junio 2026 en el Mundial 2026? Estos son los Partidos calendarizados para el jueves. Foto: Reuters.

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Partidos del Mundial Hoy 18 de Junio de 2026: ¿Quiénes Juegan? Horarios y Resultados